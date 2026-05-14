Липецкой области спишут 8,4 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился списать шести регионам РФ 19 млрд руб. задолженности по бюджетным кредитам. Среди них представлен один регион Черноземья — Липецкая область, которой не придется возвращать в федеральный бюджет 8,4 млрд руб. Документ опубликован на сайте правительства России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В кабмине напомнили, что речь идет о списании двух третей задолженности, которые соответствуют размеру вложений региона в модернизацию ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности, реализацию национальных и новых инвестиционных проектов.

Работа по облегчению долговой нагрузки субъектов продолжается второй год. В 2025-м почти 60 регионам списали порядка 230 млрд руб., в 2026-м около 50 регионам «простили» 155 млрд руб. В начале мая «Ъ-Черноземье» сообщал, что по решению кабмина Воронежская область не будет возвращать 4,61 млрд руб. по бюджетным кредитам. В середине апреля господин Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Орловской и Тамбовской областям списали 1 млрд и 3,78 млрд руб. соответственно.

О том, почему в Воронежской области снизилась эффективность поддержки новых инвестпроектов, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова