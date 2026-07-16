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Аксенов анонсировал введение субсидий на топливо для Крыма с 20 июля

Субсидированные цены на топливо для Крыма могут заработать уже с 20 июля, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, федеральные власти уже заканчивают работу над соответствующим поручением президента России Владимира Путина.

Сергей Аксенов

Сергей Аксенов

Фото: Telegram-канал Главы Республики Крым

Сергей Аксенов

Фото: Telegram-канал Главы Республики Крым

«Рассчитываем, что к понедельнику этот вопрос будет решен окончательно»,— написал господин Аксенов в своем Telegram-канале.

Глава Крыма попросил Владимира Путина одобрить субсидии на закупку топлива на совещании по ситуации на топливном рынке 8 июля. Президент одобрил просьбу и поручил вице-премьеру Александру Новаку заняться этим вопросом вместе с Минфином.

В начале июля Сергей Аксенов называл ситуацию с топливом в регионе напряженной. На крымских АЗС продолжают действовать ограничения на его продажу. Власти публикуют списки заправок, на которых в течение дня ведется свободная продажа топлива.

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