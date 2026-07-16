Аксенов анонсировал введение субсидий на топливо для Крыма с 20 июля

Субсидированные цены на топливо для Крыма могут заработать уже с 20 июля, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, федеральные власти уже заканчивают работу над соответствующим поручением президента России Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Аксенов

Фото: Telegram-канал Главы Республики Крым Сергей Аксенов

Фото: Telegram-канал Главы Республики Крым

«Рассчитываем, что к понедельнику этот вопрос будет решен окончательно»,— написал господин Аксенов в своем Telegram-канале.

Глава Крыма попросил Владимира Путина одобрить субсидии на закупку топлива на совещании по ситуации на топливном рынке 8 июля. Президент одобрил просьбу и поручил вице-премьеру Александру Новаку заняться этим вопросом вместе с Минфином.

В начале июля Сергей Аксенов называл ситуацию с топливом в регионе напряженной. На крымских АЗС продолжают действовать ограничения на его продажу. Власти публикуют списки заправок, на которых в течение дня ведется свободная продажа топлива.