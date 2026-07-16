Аксенов анонсировал введение субсидий на топливо для Крыма с 20 июля
Субсидированные цены на топливо для Крыма могут заработать уже с 20 июля, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, федеральные власти уже заканчивают работу над соответствующим поручением президента России Владимира Путина.
Сергей Аксенов
Фото: Telegram-канал Главы Республики Крым
«Рассчитываем, что к понедельнику этот вопрос будет решен окончательно»,— написал господин Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава Крыма попросил Владимира Путина одобрить субсидии на закупку топлива на совещании по ситуации на топливном рынке 8 июля. Президент одобрил просьбу и поручил вице-премьеру Александру Новаку заняться этим вопросом вместе с Минфином.
В начале июля Сергей Аксенов называл ситуацию с топливом в регионе напряженной. На крымских АЗС продолжают действовать ограничения на его продажу. Власти публикуют списки заправок, на которых в течение дня ведется свободная продажа топлива.