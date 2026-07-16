«ВКонтакте» рекомендовала пользователям перейти на российский домен

Соцсеть «ВКонтакте» рекомендовала пользователям переходить с домена vk.com на vk.ru. Этот домен «быстрее и надежнее», указывается в уведомлении, которое «ВКонтакте» разослала в личные сообщения.

«Все возможности, приложения и дизайн “ВКонтакте” на vk.ru прежние. Однако из-за технических нюансов vk.ru всегда доступен, а еще открывается и работает быстрее, чем vk.com»,— отмечено в сообщении.

В пресс-службе VK сообщили РБК, что полностью переходят на российский домен: «Далее мы будем поддерживать доступность сервисов только в доменной зоне .ru».

25 июня из App Store удалили приложения компании VK. Еще в начале месяца из магазина исчез мессенджер «Макс». В Apple объяснили решение санкционными правилами. Сегодня «Макс» и «ВКонтакте» пропали также из Google Play.