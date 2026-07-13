Воронежскому адвокату Никите Чермашенцеву продлили домашний арест до 11 августа

Ленинский районный суд Воронежа удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения местному адвокату Никите Чермашенцеву. Он останется под домашним арестом, где находится с 17 мая, до 11 августа включительно. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Обвиняемый и его защитник возражали против продления домашнего ареста и просили заменить его на запрет определенных действий.

Никита Чермашенцев обвиняется в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Его задержали в середине мая. В ходе допроса обвиняемый сознался в совершенном преступлении и дал развернутые показания.

По версии следствия, в апреле к адвокату обратилась местная жительница с просьбой помочь смягчить административный надзор за ее сыном, осужденным за тяжкие преступления. Фигурант согласился, попросив взамен 300 тыс. руб. для передачи правоохранителям. Однако в итоге якобы распорядился деньгами по своему усмотрению.

Никите Чермашенцеву 35 лет. Он возглавляет адвокатское бюро «Чермашенцев и партнеры».

Кабира Гасанова