РИА Новости: Euroclear попросил суд в России приостановить дело по иску ЦБ
Депозитарий Euroclear попросил Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы приостановить рассмотрение дела по иску Центробанка на 18,2 трлн руб. (€200 млрд) до вынесения решения европейского суда. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник. Собеседник агентства не уточнил, о каком именно споре в европейском суде идет речь.
На сегодня было назначено рассмотрение в суде жалобы по иску Банка России, которую Euroclear подал 1 июля.
15 мая Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ к депозитарию о взыскании убытков в размере €200 млрд, связанных с блокировкой международных резервов регулятора. 26 мая суд постановил исполнить решение немедленно.
В июне Euroclear попросил суд в Бельгии не допустить взыскания средств. Депозитарий утверждает, что российский суд не имел юрисдикции для рассмотрения этого дела, а решение по нему уполномочена принимать только бельгийская инстанция.
Иск Банка России к Euroclear на 18,2 трлн рублей (€200 млрд) был подан в декабре 2025 года в Арбитражный суд Москвы. ЦБ оценивает эту сумму как общий объем ущерба от заморозки российских активов в Euroclear, произошедшей после введения Евросоюзом санкций в феврале 2022 года. Большая часть золотовалютных резервов России оказалась заблокирована именно в этом бельгийском депозитарии. Банк России также подчеркивает, что сумма иска складывается из заблокированных средств, ценных бумаг и упущенной выгоды.
Судебный процесс имеет прецедентный характер: в январе 2026 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство ЦБ о рассмотрении дела в закрытом режиме из-за содержания банковской тайны и беспрецедентной суммы иска. Бельгийский депозитарий, в свою очередь, отказывается признавать юрисдикцию российского суда, утверждая, что такие вопросы должны рассматриваться по месту его нахождения — в Бельгии. Euroclear неоднократно заявлял о готовности защищаться в судах по искам, связанным с замороженными российскими активами, а также выражал готовность блокировать решения ЕС о конфискации активов через суд, ссылаясь на международное право.
Эта ситуация создает риски для Euroclear: рейтинговое агентство Fitch в декабре 2025 года поместило Euroclear Bank и Euroclear Holding под наблюдение с негативными ожиданиями, указывая на потенциальные проблемы с платежеспособностью, если депозитарий будет вынужден исполнять обязательства перед ЦБ РФ. При этом базовый сценарий Fitch предполагает, что в случае реализации плана ЕС для Euroclear будут созданы защитные механизмы. Однако Бельгия, наряду с шестью другими странами ЕС, выступает против конфискации российских активов.