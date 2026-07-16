РИА Новости: Euroclear попросил суд в России приостановить дело по иску ЦБ

Депозитарий Euroclear попросил Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы приостановить рассмотрение дела по иску Центробанка на 18,2 трлн руб. (€200 млрд) до вынесения решения европейского суда. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник. Собеседник агентства не уточнил, о каком именно споре в европейском суде идет речь.

На сегодня было назначено рассмотрение в суде жалобы по иску Банка России, которую Euroclear подал 1 июля.

15 мая Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ к депозитарию о взыскании убытков в размере €200 млрд, связанных с блокировкой международных резервов регулятора. 26 мая суд постановил исполнить решение немедленно.

В июне Euroclear попросил суд в Бельгии не допустить взыскания средств. Депозитарий утверждает, что российский суд не имел юрисдикции для рассмотрения этого дела, а решение по нему уполномочена принимать только бельгийская инстанция.