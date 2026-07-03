Жалобу Euroclear по иску Банка России на 18,2 трлн руб. рассмотрят 16 июля
Девятый арбитражный апелляционный суд 16 июля рассмотрит жалобу Euroclear по иску Банка России (ЦБ) на 18,2 трлн руб. (€200 млрд). Это следует из материалов в картотеке арбитражных дел.
Жалоба от бельгийского депозитария поступила в Девятый арбитражный апелляционный суд 1 июля. Согласно данным картотеки, в ответ на апелляционную жалобу от Euroclear Bank S.A./N.V. суд назначил заседание на 16 июля в 10:30 мск.
В июне Euroclear в Бельгии подал иск в отношении Банка России. Цель иска — не допустить взыскания на основании постановления московского арбитража €200 млрд за блокировку российских активов. Депозитарий утверждает, что российский суд не имел юрисдикции для рассмотрения этого дела, а решение по нему уполномочена принимать только бельгийская инстанция.
15 мая Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ к депозитарию о взыскании убытков в размере €200 млрд, связанных с блокировкой международных резервов регулятора. 26 мая московский суд постановил исполнить решение о взыскании немедленно.
Иск Банка России к Euroclear на €200 млрд (18,2 трлн руб.) связан с блокировкой российских активов в бельгийском депозитарии, произошедшей после введения санкций Евросоюза в феврале 2022 года. Большая часть этих активов, примерно €180–210 млрд, находится именно в Euroclear. Иск был подан Банком России в Арбитражный суд города Москвы в декабре 2025 года после того, как Еврокомиссия представила план по использованию замороженных российских средств для кредитования Украины.
Банк России настаивает на незамедлительном исполнении решения о взыскании суммы ущерба, которая, по его оценке, включает заблокированные средства, стоимость заблокированных ценных бумаг и упущенную выгоду. Euroclear, в свою очередь, заявляет, что не признает юрисдикцию российского суда, и уже подал апелляцию как на решение о взыскании средств, так и на немедленное исполнение этого решения, а также ходатайствовал о закрытом режиме слушаний. В контексте этих событий Евросоюз рассматривает варианты помощи Euroclear.
Помимо иска Банка России, Euroclear столкнулся с многочисленными исками со стороны российских частных инвесторов и банков, которые также пытаются взыскать убытки из-за заблокированных активов. Депозитарий заявил о готовности защищаться в судах.