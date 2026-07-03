Жалобу Euroclear по иску Банка России на 18,2 трлн руб. рассмотрят 16 июля

Девятый арбитражный апелляционный суд 16 июля рассмотрит жалобу Euroclear по иску Банка России (ЦБ) на 18,2 трлн руб. (€200 млрд). Это следует из материалов в картотеке арбитражных дел.

Жалоба от бельгийского депозитария поступила в Девятый арбитражный апелляционный суд 1 июля. Согласно данным картотеки, в ответ на апелляционную жалобу от Euroclear Bank S.A./N.V. суд назначил заседание на 16 июля в 10:30 мск.

В июне Euroclear в Бельгии подал иск в отношении Банка России. Цель иска — не допустить взыскания на основании постановления московского арбитража €200 млрд за блокировку российских активов. Депозитарий утверждает, что российский суд не имел юрисдикции для рассмотрения этого дела, а решение по нему уполномочена принимать только бельгийская инстанция.

15 мая Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ к депозитарию о взыскании убытков в размере €200 млрд, связанных с блокировкой международных резервов регулятора. 26 мая московский суд постановил исполнить решение о взыскании немедленно.