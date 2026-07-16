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Вылетевший в Москву самолет вернулся в Екатеринбург по технической причине

Самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс U6-274 по маршруту Екатеринбург — Москва, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Экипаж произвел посадку благополучно. Для отправки пассажиров в пункт назначения авиакомпания готовит резервное воздушное судно»,— говорится в сообщении авиакомпании.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, вылет рейса запланирован на 15:30 по местному времени.

Ранее самолет Ан-24 авиакомпании Utair, выполнявший рейс Тюмень — Белоярский (ХМАО), также был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Причиной стала неисправность одной из силовых установок.

Полина Бабинцева

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