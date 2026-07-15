Самолет авиарейса Тюмень — Белоярский вернулся в аэропорт из-за неисправности

Тюменская транспортная прокуратура начала проверку после вынужденного возвращения самолета Ан-24 авиакомпании «А247» (Utair) в аэропорт Тюмени, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Инцидент произошел около 9:00 при выполнении рейса в Белоярский (ХМАО-Югра) из-за неисправности одной из силовых установок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме. Прокуратура оценит действия экипажа при возникновении нештатной ситуации, а также полноту и своевременность предполетной подготовки самолета перед вылетом. Ведомство также проверит исполнение законодательства о безопасности полетов.

Прокуратура взяла на контроль соблюдение авиакомпанией обязательных норм обслуживания пассажиров несостоявшегося рейса.

Ирина Пичурина