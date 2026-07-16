Жители Латвии начали сбивать запущенные для проверок ЛЭП беспилотники
В Латвии участились случаи нападения людей на дроны, используемые при проверках линий электропередачи. Люди бросают в них камни и палки, опасаясь слежки и шпионажа. Об этом сообщила представитель компании–оператора электросетей Латвии Sadales tikls Диана Гауче.
«Люди реагируют очень по-разному. Иногда они боятся и не понимают, что это за дрон. Конфликтные ситуации действительно были»,— сказала Диана Гауче (цитата по Otkrito).
В Sadales tikls подчеркнули, что дроны летают только над линиями электропередачи. Там также отметили, что оператор всегда находится поблизости, и жители могут попросить его показать документы. До начала зимы компания планирует обследовать с помощью беспилотников около 10 тыс. км. ЛЭП по всей Латвии, добавила Диана Гауче.
В последние месяцы в странах Балтии участились случаи проникновения в воздушное пространство неопознанных беспилотников. Это вызвало в Латвии правительственный кризис. В мае ушел в отставку министр обороны Андрис Спрудс, которого премьер-министр Эвика Силиня обвинила в недостаточных мерах безопасности. Спустя несколько дней она тоже покинула пост.
Подробнее — в материале «Ъ» «Латвия не справилась с залетной историей».
В последние месяцы Финляндия и страны Прибалтики, включая Латвию, сталкиваются с проблемой беспилотников. В марте 2026 года Украина начала использовать так называемый «балтийский коридор» для атак на российские нефтяные хабы в Ленинградской области, что привело к тому, что страны Балтии и Финляндия оказались под «дружественным огнем». Эти инциденты стали причиной повышенной обеспокоенности, поскольку расширение географии таких «залетов» создает реальную угрозу для их территорий.
В начале мая 2026 года в воздушное пространство Финляндии залетели два дрона, для сопровождения которых были подняты истребители F/A-18 Hornet. Вскоре после этого, 7 мая 2026 года, на латвийской территории упали два БПЛА, один из которых повредил нефтяной объект, а другой, предположительно, железнодорожные пути в приграничном Резекне. Эти события вызвали резкую критику общественности и правительства Латвии по поводу незащищенности воздушного пространства, что впоследствии привело к отставке министра обороны и политическому кризису. Российские вооруженные силы внимательно отслеживают пролеты беспилотников через воздушное пространство государств Балтии, подчеркивая обеспокоенность их безопасностью и промышленной инфраструктурой.