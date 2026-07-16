Жители Латвии начали сбивать запущенные для проверок ЛЭП беспилотники

В Латвии участились случаи нападения людей на дроны, используемые при проверках линий электропередачи. Люди бросают в них камни и палки, опасаясь слежки и шпионажа. Об этом сообщила представитель компании–оператора электросетей Латвии Sadales tikls Диана Гауче.

«Люди реагируют очень по-разному. Иногда они боятся и не понимают, что это за дрон. Конфликтные ситуации действительно были»,— сказала Диана Гауче (цитата по Otkrito).

В Sadales tikls подчеркнули, что дроны летают только над линиями электропередачи. Там также отметили, что оператор всегда находится поблизости, и жители могут попросить его показать документы. До начала зимы компания планирует обследовать с помощью беспилотников около 10 тыс. км. ЛЭП по всей Латвии, добавила Диана Гауче.

В последние месяцы в странах Балтии участились случаи проникновения в воздушное пространство неопознанных беспилотников. Это вызвало в Латвии правительственный кризис. В мае ушел в отставку министр обороны Андрис Спрудс, которого премьер-министр Эвика Силиня обвинила в недостаточных мерах безопасности. Спустя несколько дней она тоже покинула пост.

Подробнее — в материале «Ъ» «Латвия не справилась с залетной историей».