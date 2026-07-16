УГМУ стал одним из самых популярных вузов России по онлайн-заявкам абитуриентов

Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) в Екатеринбурге стал одним из самых популярных вузов России среди абитуриентов по количеству поданных заявлений на поступление онлайн, сообщили в Минцифры РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Через сервис на портале «Госуслуги» в высшие учебные заведения страны всего было подано 3,4 млн заявлений более чем от 1 млн абитуриентов, из них согласие на зачисление дали почти 370 тыс. человек. При этом наибольший интерес у поступающих вызывают предложения в медицинских вузах. Помимо УГМУ, в список самых популярных вузов по целевому обучению вошли Российский университет медицины, Сеченовский университет, Кубанский государственный медицинский университет, а также Московский городской педагогический университет.

В 2025 году из УГМУ выпустилось более 1,2 тыс. дипломированных врачей и провизоров. При этом 98,4% выпускников УГМУ 2024 года по специальности «Лечебное дело» и 99,2% педиатров трудоустроились в медучреждения Свердловской области.

Ирина Пичурина