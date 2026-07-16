Роспатент отозвал заявку на знак «Лариса Долина» для услуг в сфере недвижимости
Роспатент отозвал заявку на товарный знак «Лариса Долина. Сохранить и приумножить» для услуг по операциям с недвижимостью. Решение было принято 7 июля, сообщает ТАСС.
Заявку опубликовали на сайте Роспатента 17 февраля 2026 года. Указанная цель использования товарного знака — операции с недвижимостью, консультационные услуги по вопросам задолженности и услуги по подготовке юридических документов. Заявление подали от имени певицы, однако ее представитель Сергей Пудовкин говорил, что Лариса Долина таких обращений не направляла. По его словам, налицо признаки мошенничества. В Роспатенте объяснили, что не проверяют личность заявителя при подаче заявки.
Летом 2024 года певица продала Полине Лурье квартиру в Хамовниках, но вскоре заявила, что совершила сделку под давлением мошенников. Хамовнический суд Москвы вернул Ларисе Долиной право на недвижимость, не предусмотрев компенсаций для госпожи Лурье. В декабре 2025 года Верховный суд отменил решение и оставил право на квартиру за покупательницей. Артистка пытается взыскать более 170 млн руб. с участников мошеннической схемы.
Изначально Лариса Долина подала иск о признании сделки по продаже квартиры недействительной, и Хамовнический суд Москвы удовлетворил это требование в марте 2025 года, восстановив за ней право собственности на жилье. Однако суд не применил "двустороннюю реституцию", не обязав артистку вернуть деньги покупательнице Полине Лурье, что вызвало общественный резонанс. Мосгорсуд и Второй кассационный суд также подтвердили это решение.
В декабре 2025 года Верховный суд России отменил решения нижестоящих судов и признал право на недвижимость за Полиной Лурье, передав ей право собственности на квартиру. После этого Мосгорсуд удовлетворил требование о выселении Ларисы Долиной из квартиры. Сделка по продаже квартиры Полине Лурье за 112 млн рублей состоялась летом 2024 года, но певица утверждала, что продала жилье под давлением мошенников. Общий ущерб от действий мошенников, включая похищенные накопления Долиной, оценивается более чем в 300 млн рублей.
Дело Ларисы Долиной стало прецедентным и, по мнению экспертов, привело к тому, что суды стали чаще возвращать квартиры прежним владельцам, заявившим о мошенничестве. В январе 2026 года в Госдуму внесли законопроект, призванный защитить добросовестных покупателей недвижимости от подобных ситуаций, обязывая продавца доказывать, что покупатель знал или должен был знать о мошенничестве. Это направлено на сокращение возможностей для недобросовестных продавцов и мошенников использовать формальные основания для "отъема" имущества.