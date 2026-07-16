Роспатент отозвал заявку на знак «Лариса Долина» для услуг в сфере недвижимости

Роспатент отозвал заявку на товарный знак «Лариса Долина. Сохранить и приумножить» для услуг по операциям с недвижимостью. Решение было принято 7 июля, сообщает ТАСС.

Заявку опубликовали на сайте Роспатента 17 февраля 2026 года. Указанная цель использования товарного знака — операции с недвижимостью, консультационные услуги по вопросам задолженности и услуги по подготовке юридических документов. Заявление подали от имени певицы, однако ее представитель Сергей Пудовкин говорил, что Лариса Долина таких обращений не направляла. По его словам, налицо признаки мошенничества. В Роспатенте объяснили, что не проверяют личность заявителя при подаче заявки.

Летом 2024 года певица продала Полине Лурье квартиру в Хамовниках, но вскоре заявила, что совершила сделку под давлением мошенников. Хамовнический суд Москвы вернул Ларисе Долиной право на недвижимость, не предусмотрев компенсаций для госпожи Лурье. В декабре 2025 года Верховный суд отменил решение и оставил право на квартиру за покупательницей. Артистка пытается взыскать более 170 млн руб. с участников мошеннической схемы.