Роспатент объяснил появление в базе заявки на товарный знак от имени Долиной

Роспатент не проверяет личность заявителя при подаче заявки на регистрацию товарного знака. Так в пресс-службе ведомства прокомментировали появление в базе заявки на товарный знак «Лариса Долина Сохранить и приумножить», поданной от имени певицы.

Заявка была опубликована на сайте Роспатента 17 февраля. Указанная цель использования товарного знака — операции с недвижимостью, консультационные услуги по вопросам задолженности и услуги по подготовке юридических документов. Представитель певицы Сергей Пудовкин заявил, что Лариса Долина не подавала заявку.

«В данном случае налицо признаки мошенничества. Никаких пересечений или интересов в этой сфере у Ларисы Долиной больше не будет. Уверен, соответствующие структуры никогда не зарегистрируют данную заявку, это очевидный фальсификат»,— сказал господин Пудовкин ТАСС. По заявке на этот товарный знак не была оплачена госпошлина, сообщили в Роспатенте. «Соответственно, заявка останется без движения»,— сказали в ведомстве РБК.

В Роспатенте пояснили, что от заявителя требуется указать ФИО, почтовый адрес, паспортные данные и место жительства. При этом копию паспорта предоставлять не требуется. При рассмотрении заявки сотрудник Роспатента не уполномочен отправлять запросы в МВД или другие органы для проверки данных. «Ответственность за незаконное получение и использование чужих персональных данных наступает в соответствии с УК РФ»,— добавили в ведомстве.

