«Были времена, когда область занимала достойное место»

На заседании тамбовской облдумы 15 июля губернатор Евгений Первышов отчитался перед депутатами о работе регионального правительства в 2025 году. Его отчет стал последним среди отчетов избранных глав регионов Черноземья. Заметную часть выступления господин Первышов посвятил критике работы своих предшественников во власти и концессионных соглашений с частными компаниями. По мнению губернатора, именно концессии поспособствовали текущим проблемам в регионе с вывозом мусора и износом коммунальной инфраструктуры. Из достижений области господин Первышов отметил успехи в АПК)и создание ОЭЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 15 июля губернатор Евгений Первышов отчитался перед депутатами Тамбовской облдумы о работе регионального правительства в 2025 году Фото: Telegram-канал губернатора Тамбовской области Евгения Первышова «Были времена, когда Тамбовская область действительно занимала достойное место среди других субъектов»,— углубился в историю губернатор Фото: Telegram-канал губернатора Тамбовской области Евгения Первышова Депутаты тамбовской облдумы единогласно приняли отчет губернатора Фото: Telegram-канал губернатора Тамбовской области Евгения Первышова Также глава региона напомнил о создании в Тамбовской области ОЭЗ площадью 448,5 га Фото: Telegram-канал губернатора Тамбовской области Евгения Первышова Следующая фотография 1 / 4 15 июля губернатор Евгений Первышов отчитался перед депутатами Тамбовской облдумы о работе регионального правительства в 2025 году Фото: Telegram-канал губернатора Тамбовской области Евгения Первышова «Были времена, когда Тамбовская область действительно занимала достойное место среди других субъектов»,— углубился в историю губернатор Фото: Telegram-канал губернатора Тамбовской области Евгения Первышова Депутаты тамбовской облдумы единогласно приняли отчет губернатора Фото: Telegram-канал губернатора Тамбовской области Евгения Первышова Также глава региона напомнил о создании в Тамбовской области ОЭЗ площадью 448,5 га Фото: Telegram-канал губернатора Тамбовской области Евгения Первышова

В ходе 73-го заседания тамбовской облдумы губернатор Евгений Первышов представил депутатам отчет о работе облправительства за 2025 год, отчитавшись последним среди избранных глав областей Черноземья в 2026 году. Его коллеги отчитались перед региональными парламентами в апреле—мае. Онлайн-трансляция заседания периодически прерывалась, а у господина Первышова поначалу не работал микрофон. Выступление глава начал с извинений за технические неполадки. Губернатор отметил, что регион для него «был незнакомым» (господин Первышов родился в Краснодаре, с 2016 по 2024 год работал там мэром.— «Ъ-Черноземье») и что «нужно было познакомиться с задачами, которые ставит население».

Господин Первышов также вспомнил, что расцвет Тамбовщины пришелся на царские времена и период Советского Союза.

«Были времена, когда Тамбовская область действительно занимала достойное место среди других субъектов»,— углубился в историю губернатор.

Текущая же ситуация в регионе, по его словам, далека от идеала. Для подтверждения своих слов и «чтобы не выступать одному» господин Первышов обратился к депутатам с вопросом: «Какой был 2025 год?». Председатель облдумы Евгений Матушкин из зала ответил, что власти «провели работу над ошибками», с чем глава охотно согласился.

В частности, господин Первышов вспомнил историю строительства дома-интерната для престарелых и инвалидов «Серебряная долина» в Сосновском округе. «На него было выделено 700 млн руб. из федерального бюджета. 300 млн руб. просто исчезли. Мы должны были сдать объект в 2025 году, и, если бы этого не было сделано, деньги пришлось бы вернуть. Но мы нашли выход из ситуации, и я пообещал федеральным властям, что к 2026 году интернат достроим»,— рассказал губернатор.

В 2025 году дотации из федерального бюджета для Тамбовской области составили 27,9 млрд руб., что соответствует 67-му месту в РФ по этому показателю. «Мы почти в хвосте находимся, и ключевая задача — пополнение бюджета»,— подчеркнул господин Первышов. По его мнению, объем налоговых и неналоговых поступлений в областной бюджет должен составлять 100 млрд руб. (в прошлом году — 53,9 млрд руб.).

Особое внимание господин Первышов уделил сфере ЖКХ и подверг критике работу чиновников, руководивших регионом до него. По словам губернатора, износ коммунальной инфраструктуры в Тамбове и муниципалитетах «очень серьезный по всем видам»: «Когда я пришел в 2024-м, то был в ужасе. Грязнее города я не видел. Тонны мусора на каждом перекрестке — такое было управление».

Еще одной причиной коммунальных проблем в регионе губернатор считает практику концессионных соглашений с частными компаниями. Выход из ситуации глава видит в том, чтобы взять контроль над ЖКХ «под управление правительства», в том числе через возврат концессионных объектов под госконтроль. «Мы видим, к чему привели все эти частники за десять лет. Мы получили брошенные хозяйства, отсутствие полигонов. Износ тепловых сетей — почти до аварийного состояния»,— добавил господин Первышов.

В качестве примера возвращения коммунального актива под госконтроль губернатор привел «Тамбовскую сетевую компанию» (ТСК, региональный оператор по обращению с отходами и крупнейший игрок местного коммунального рынка). Как отметил господин Первышов, на исправление допущенных ТСК ошибок и ее полную национализацию потребуется еще три года.

По словам губернатора, ТСК сейчас находится «в предбанкротном состоянии», но допустить признания компании несостоятельной нельзя. «Давайте представим, что ТСК обанкротилась. То, что мы видели на улицах в 2024 году, будет в тысячу раз хуже. Мы не должны допустить дестабилизации ситуации. Да, это деньги, да, запустили ситуацию, но мы обязаны ее исправить»,— заключил господин Первышов.

Но в своем выступлении губернатор касался не только проблемных вопросов. Ключевым достижением региона за 2025 год господин Первышов назвал рекордный урожай зерна — 5,5 млн т (в предыдущие годы максимальный показатель составлял 3,6 млн т). Помимо этого, Тамбовщина заняла первое место в России по производству кукурузы. Губернатор назвал АПК «локомотивом экономики региона».

Также глава региона напомнил о создании в Тамбовской области особой экономической зоны (ОЭЗ) площадью 448,5 га. Соглашения с инвесторами, как уточнил губернатор, уже подписаны, и сейчас бизнес «ждет от власти» выхода некоего документа (по всей видимости, речь о согласовании заявки на создание ОЭЗ Минэкономразвития РФ.— «Ъ-Черноземье»).

С 2021 года в области было построено 147 базовых станций сотовой связи, в связи с чем «интернет стал доступнее», сказал господин Первышов.

Правда, оговорился: ограничения доступа к интернету продолжают действовать из-за требований безопасности. «Вся эта модернизация выполняется, но не всегда работает — особенно когда звучит воздушная тревога. Но это время, которое пройдет, которое мы должны осознать и принять».

Закончил свое выступление губернатор рассказом о воссоздании Христорождественского собора в Тамбове. «Посвящен он будет нашим воинам, которые отдали жизнь, участвуя в СВО, и тем бойцам, которые вернутся с фронта. Это лучшая память, которую мы можем сделать»,— заключил господин Первышов, сам являющийся участником СВО, а также статусной федеральной кадровой программы «Время героев».

Депутаты тамбовской облдумы единогласно приняли отчет губернатора, а ее председатель господин Матушкин от имени всех парламентариев поблагодарил господина Первышова «за глубину и содержательность отчета». Главы фракций облдумы с репликами не выступали, в отличие от своих коллег из других региональных парламентов Черноземья.

Егор Якимов