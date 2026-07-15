Первышов: коммунальные сети в Тамбовской области изношены на 80%

Коммунальные сети в Тамбовской области за последние десять лет достигли степени износа в 80%. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов в ходе отчета перед облдумой о работе регионального правительства в 2025 году. По его словам, такой результат стал следствием концессионных соглашений с частными компаниями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Мы получили брошенные хозяйства, отсутствие полигонов. Износ тепловых сетей — почти до аварийного состояния. И нам во власти теперь необходимо думать, как эту проблему решить»,— добавил господин Первышов.

Губернатор также вспомнил, что «был в ужасе», когда стал руководить регионом в 2024 году, от степени загрязненности Тамбова: «Грязнее города я не видел. Тонны мусора на каждом перекрестке — такое было управление. Вопросы с ЖКХ теперь будем брать под свое управление. Частники себя уже показали».

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Тамбовская сетевая компания» хочет взять теплосети в тамбовском Мичуринске в концессию. Компания предлагает вложить в реконструкцию объектов 44,3 млн руб., работы запланированы на 2027–2031 годы.

Егор Якимов