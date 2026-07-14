Свердловская область вошла в топ-5 регионов России по числу заявлений в колледжи

Свердловская область заняла четвертое место среди регионов России по числу заявлений, поданных в учреждения среднего профессионального образования. Всего абитуриенты направили в колледжи и техникумы Среднего Урала 49,8 тыс. заявлений. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Самыми популярными у абитуриентов стали Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства, Екатеринбургский экономико-технологический колледж, Екатеринбургский колледж транспортного строительства, Свердловский педагогический колледж и Екатеринбургский торгово-экономический техникум.

Напомним, в этом году на бюджетные места в свердловские колледжи и техникумы смогут поступить 27 тыс. человек. Прием заявлений на бюджетные места завершится 15 августа, на творческие специальности документы принимаются до 10 августа. Поступить на платное обучение можно до 1 декабря.