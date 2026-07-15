Курского блогера-иноагента Алехина оштрафовали за «недонесение» на себя

Промышленный районный суд Курска в очередной раз привлек к административной ответственности военного блогера и бывшего советника губернатора Курской области Романа Алехина (признан иноагентом). Ему назначен штраф в размере 30 тыс. руб. за «осуществление деятельности в качестве иностранного агента до включения его в реестр таковых». Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Курской области Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

Заявление в суд подало управление министерства юстиции РФ по Курской области. Из протокола о нарушении следует, что некое должностное лицо провело анализ сведений о блогере и установило факты, «свидетельствующие об осуществлении им деятельности в качестве иностранного агента в период с июля 2024-го по июль 2025 года». При этом, как сообщал «Ъ-Черноземье», Роман Алехин был внесен в список иностранных агентов 19 сентября 2025 года.

В суде отметили, что, по нормам федерального законодательства, «лицо, намеревающееся действовать в качестве иностранного агента, обязано до начала своих действий подать в уполномоченный орган заявление о включении его в соответствующий реестр». Роман Алехин (признан иноагентом) этого не сделал, вследствие чего его признали виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ.

За осуществление лицом, не включенным в реестр иностранных агентов, деятельности в качестве такового (ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ) для физических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 100 до 300 тыс. руб., а для юрлиц — от 300 до 500 тыс. руб.

В начале июля стало известно, что Романа Алехина (признан иноагентом) оштрафовали на 30 тыс. руб. за непредоставление отчета о деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, штрафы для физлиц до 50 тыс. руб.).

На прошлой неделе также сообщалось, что Роман Алехин (признан иноагентом) обратился к властям с просьбой предоставить участникам СВО право заправляться на АЗС без очереди. Обращение было опубликовано в его Telegram-канале. Автор отметил, что поводом для публикации стало письмо дочери бойца белгородского подразделения «БАРС».

Денис Данилов