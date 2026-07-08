Курский блогер призвал разрешить военным заправляться без очереди

Военный блогер, бывший советник экс-губернатора Курской области и признанный иностранным агентом Роман Алехин обратился к властям с просьбой предоставить участникам СВО право заправляться на АЗС без очереди. Обращение опубликовано в его Telegram-канале.

Поводом для публикации стало письмо дочери военнослужащего белгородского подразделения «БАРС», который, по его словам, участвует в отражении атак БПЛА. Родственница утверждает, что после ввода ограничений на продажу топлива в Белгородской области военнослужащие и волонтеры, использующие личный транспорт, столкнулись с трудностями при заправке.

По словам иноагента, многие автомобили не состоят на балансе воинских частей, поэтому не обеспечиваются топливом через Минобороны и вынуждены заправляться на обычных АЗС. Из-за очередей при этом, как утверждается в публикации блогера, возникают конфликты.

Адресно Алехин (признан иноагентом) попросил глав Белгородской и Курской областей — Александра Шуваева и Александра Хинштейна — разрешить участникам СВО заправляться без очереди по предъявлении документов (и отпуск топлива в канистры).

На прошлой неделе суд оштрафовал Романа Алехина на 30 тыс. руб. по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ за непредставление отчета о деятельности иностранного агента. Он попал в реестр 19 сентября прошлого года. Этому предшествовала публикация в Telegram-каналах видеозаписи, на которой он, по утверждению авторов ролика, обсуждал схему по «отмыванию» денег на волонтерских поставках участникам СВО.

Анна Швечикова