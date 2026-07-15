Студентки Югры получат бесплатное медсопровождение во время беременности

Студентки очной формы обучения в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югре) с 1 сентября смогут бесплатно получить комплексное медицинское сопровождение во время беременности. Для этого в регионе запустят проект «Сервисные роды», сообщил губернатор Руслан Кухарук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Для участниц проекта организуют персональное медицинское сопровождение акушерами-гинекологами и психологами на всех этапах — от постановки на учет до послеродового наблюдения. График приема специалистов адаптируют под учебный процесс, а необходимые обследования будут проводить во внеучебное время, в том числе в рамках скринингов выходного дня.

Кроме того, губернатор поручил проработать вопрос предоставления Югорского семейного капитала при рождении третьего и каждого последующего ребенка с прогрессирующим размером выплаты.

Ранее сообщалось, что студенты в Югре получили право на семейный капитал за первого ребенка.

Полина Бабинцева