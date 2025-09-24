Дума Югры разрешила выплачивать студентам семейные капиталы за первого ребенка

Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) поддержали законопроект, предусматривающий расширение число категорий граждан, получающих региональный семейный капитал. Как сказано в документе, выплату смогут получить женщины до 35 лет, которые во время обучения в вузах или организациях среднего профессионального образования (СПО) на территории Югры впервые родили или усыновили ребенка. Югорский семейный капитал предусмотрен и для мужчин до 35 лет, которые в период учебы в системе СПО или вузах усыновили первого ребенка.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По данным пояснительной записки, югорский семейный капитал можно будет получить сразу. В окружном правительстве исключили условие, при котором гражданам приходилось ждать год с момента рождения или усыновления ребенка, за которого положена выплата.

Югорский семейный капитал выплачивается семьям при рождении второго ребенка или последующих детей, студенческим семьям — при рождении первого ребенка и последующих детей. С начала 2025 года размер выплаты составляет 184 тыс. руб.

Согласно документации к законопроекту, в августе в ХМАО насчитывалось 73 студенческих семьи. Власти ожидают, что их количество до 2026 года возрастет на 17. Для выплат в окружном бюджете предусмотрели 16,5 млн руб.

Законопроект во втором, окончательном чтении поддержали 33 депутата, пять — не голосовали. Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

Василий Алексеев