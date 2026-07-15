Частный детсад в Екатеринбурге закрыли на 3 месяца за нарушения санитарных норм

Академический районный суд Екатеринбурга приостановил на 90 суток работу частного детского сада «Премьер». Причиной стали грубые нарушения санитарных норм, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

«Выявленные недостатки свидетельствовали о системных сбоях в организации санитарного режима учреждения, создававших реальную угрозу дальнейшего распространения инфекционного заболевания среди детей и персонала»,— говорится в сообщении суда.

Напомним, проверка учреждения началась после выявления случаев энтеровирусной инфекции среди воспитанников. Специалисты Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований в учреждении. В частности, в детском саду не соблюдались требования к ежедневному утреннему приему детей, также были нарушены требования к приготовлению дезинфицирующих растворов и хранению уборочного инвентаря. В составе пищеблока детсада отсутствовали кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием. Кроме того, у сотрудников пищеблока отсутствовали личные медицинские книжки.

Полина Бабинцева