Работа вышла из оборота

Серовский завод ферросплавов (входит в группу ЧЭМК) в рамках антикризисных мер отправил свыше 1,1 тыс. сотрудников в простой до конца лета. Рабочие будут обязаны находиться на предприятии, несмотря на отсутствие работы. В обычном режиме продолжат работать 305 сотрудников. Эксперт пояснил, что спрос на продукцию завода резко сократился по объективным причинам и маловероятно, что осенью он восстановится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе Серовского завода ферросплавов, на предприятии применяются антикризисные меры для преодоления ряда трудностей. «В условиях сложной экономической ситуации, вызванной такими факторами, как санкции, укрепление рубля, снижение спроса и рыночных цен, предприятие столкнулось с прекращением экспортных поставок и, как следствие, с нехваткой оборотных средств»,— пояснили в пресс-службе.

Руководство Серовского завода приняло решение временно приостановить одну из производственных линий до 31 августа, свыше 1,1 тыс. сотрудников направлены в простой. В течение двух месяцев они должны будут присутствовать на своих местах и получать 2/3 средней зарплаты. «По трудовому законодательству период простоя относится к рабочему времени, а не ко времени отдыха. Соответственно, сотрудники не могут использовать это время по своему усмотрению и покидать рабочие места без согласования с работодателем»,— пояснили представители завода. В обычном режиме продолжат работать 305 сотрудников.

АО «Серовский завод ферросплавов» расположено в Серове (Свердловская область). Его строительство началось в 1951 году, а в 1958 был произведен первый сплав. По данным официального сайта, является крупнейшим производителем феррохрома в восточной России. Ежегодный объем производства составляет более 200 тыс. т товарной продукции. В 2015 году завод вошел в группу Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), которая в 2024 году была обращена в доход государства.

В мае Серовский завод ферросплавов посетил губернатор Свердловской области Денис Паслер, где генеральный директор ЧЭМК Вячеслав Попков рассказал ему о приоритетах дальнейшего развития предприятия. «В приоритете сегодняшней работы и дальнейшего развития предприятия главным является сохранение трудового коллектива, у нас нет планов по сокращению штата, мы осознаем высокую ценность каждого работника для предприятия»,— цитирует его пресс-служба Минпромторга России.

Господин Попков тогда сказал, что загрузку Серовского завода ферросплавов в соответствие с производственными мощностями может обеспечить запуск завода по производству плоского нержавеющего проката в Волгоградской области, который серьезно увеличит потребление феррохрома на внутреннем рынке. Но это перспектива третьего квартала 2027 года.

«Основной спрос Серовского завода исходит от российских потребителей черных металлов — например, из области машиностроения. Из-за условий санкций, высокой ключевой ставки, инфляции — с заказами возникли проблемы»,— пояснил «Ъ-Урал» независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Он сомневается, что к осени ситуация улучшится. «Строительный сезон, стимулирующий спрос на ферросплавы, осенью заканчивается. Если спроса не будет, то не исключено сокращение штата»,— полагает он.

При этом на рынке труда в Серове свободных мест крайне мало. Так, одно из крупнейших городских предприятий — ПАО «Надеждинский металлургический завод» — на своем сайте предлагает не более 20 различных вакансий.

Виктория Биц