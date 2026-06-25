Экс-владельцам ЧЭМК вновь отказали в возврате изъятой недвижимости

Верховный суд РФ отказался рассматривать кассационную жалобу экс-владельца Челябинского электрометаллургического комбината Юрия Антипова на решение первой инстанции об изъятии недвижимости в поселке АМЗ и Сосновском районе. Информация отражена в картотеке арбитражных дел.

Кассационную жалобу не стали передавать на рассмотрение судебной коллегии ВС РФ. В деле в качестве ответчиков также участвуют Александр и Людмила Аристовы, а также компания «Эталон». Они уже несколько раз пытались оспорить решение Арбитражного суда Челябинской области от 21 августа 2025 года. Тогда частично удовлетворили заявление судебных приставов об изъятии недвижимости у экс-владельцев ЧЭМК. Дело рассматривалось в закрытом режиме, поэтому неизвестно, какие именно земельные участки и дома забрали у ответчиков.

Однако при подаче заявления в мае 2024 года в картотеке суда содержалась информация, что судебные приставы намерены изъять десять земельных участков, четыре из которых находились также в общей долевой собственности с агрофирмой «Ариант» и Александром Аристовым. Девять из них располагались в границах улиц Толбухина, Калининградской и переулка Обского в поселке АМЗ, а последний и самый крупный — в поселке Прудный Сосновского района. Общая площадь участков составила более 31 га. Помимо земли, судебный пристав требовала изъять половину нежилого здания и два коттеджа в переулке Обском.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в феврале и апреле 2024 года Арбитражные суды Свердловской и Челябинской областей соответственно удовлетворили заявления Генпрокуратуры об изъятии в доход государства акций ЧЭМК, АО «Серовский завод ферросплавов» и «Кузнецких ферросплавов», а также ООО «Кубань-Вино», «Агрофирмы “Южная”», «Агрофирмы “Ариант”» и «Центра пищевой индустрии — “Ариант”».

Виталина Ярховска