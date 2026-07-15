Сильный ливень в Екатеринбурге повалил деревья и нарушил работу светофоров

В Екатеринбурге устраняют последствия сильного ливня и грозы. Как сообщили в мэрии, во всех восьми районах города повалило деревья и ветки. Кроме того, из-за непогоды в уральской столице вышли из строя 49 светофоров, 15 из них уже восстановлены. Остальные ремонтируют в оперативном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В городе зарегистрировано шесть повреждений контактной сети общественного транспорта. Нарушения затронули трамвайные маршруты №3, 8, 13, 15, 16 и 18, а также троллейбусные маршруты №26 и 32. Ремонтные бригады уже приступили к восстановлению линий.

Коммунальные службы также приступили к устранению последствий непогоды. В первую очередь специалисты освобождают от препятствий проезжую часть и пешеходные зоны. После распиленные ветки и стволы вывезут. К работам привлечены сотрудники дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ), управляющих организаций и подрядных компаний, работающих на территории районов.

Ранее сообщалось, что из-за сильной грозы в аэропорту Кольцово самолеты, следовавшие из Самары, Хабаровска и Москвы, ушли на запасные аэродромы в Тюмень и Челябинск.

Полина Бабинцева