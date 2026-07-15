Из-за грозы в Кольцово несколько самолетов ушли на запасные аэродромы

Из-за сильной грозы в екатеринбургском аэропорту Кольцово, самолеты, следовавшие из Самары, Хабаровска и Москвы, по решению экипажей ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

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В качестве резервных пунктов посадки были выбраны Тюмень и Челябинск. Пассажирам рекомендуется отслеживать актуальный статус вылетов на онлайн-табло официального сайта аэропорта или на информационных экранах внутри терминалов.

Полина Бабинцева