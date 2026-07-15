Пропавших в Первоуральском округе детей нашли живыми

Двух пропавших в Первоуральском муниципальном округе мальчиков нашли живыми. Сейчас их доставляют в полицию, поисковые мероприятия прекращены, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что двое братьев ушли ушли гулять из квартиры 14 июля в 13:00 и не вернулись. О пропаже мальчиков полиции 29-летняя мать сообщила только 15 июля. В поисках детей участвовали 56 сотрудников полиции. В отношении матери за ненадлежащее воспитание собственных детей инспекторы ПДН полиции завели административное дело по ст. 5.35 КоАП РФ.

Полина Бабинцева