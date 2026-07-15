В Свердловской области ищут двух пропавших братьев из Первоуральска

Полиция организовала поиски в Первоуральском муниципальном округе двух пропавших братьев — 8 и 12 лет, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

UPD: Детей нашли.

Дети ушли из квартиры гулять 14 июля в 13:00 и не вернулись. О пропаже братьев полиции мать сообщила только 15 июля.

При себе у братьев также могли быть 5 тыс. руб., взятых у родителей, телефонов у них с собой нет. Они могли отправиться к своей бабушке в деревню, связь с которой у родителей отсутствует.

Ранее мальчики не уходили из дома самовольно, официальных заявлений в ПДН не поступало. Кроме того, по словам Валерия Горелых, «склонностей к экстремальным путешествиям также не наблюдалось». «В розыске задействовано 56 представителей МВД. Сыщики отрабатывают круг знакомых мальчишек, места их возможного нахождения, авто- и жд-станции, торговые центры»,— рассказал полковник Горелых. В отношении матери за ненадлежащее воспитание собственных детей инспекторы ПДН полиции завели административное делопроизводство по ст. 5.35 КоАП РФ.

Ирина Пичурина