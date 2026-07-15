Силовики проводят досмотр машин на дорогах ХМАО после предотвращения теракта

Силовики проводят досмотры автомобилей на дорогах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югры) после предотвращения теракта на нефтяном предприятии в Нягани. Об этом сообщил губернатор округа Руслан Кухарук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Прошу с пониманием относиться к проводимым мероприятиям по досмотру транспортных средств на дорогах округа, поскольку это необходимо для обеспечения безопасности и предотвращения терактов»,— написал глава региона.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили попытку теракта на нефтяном предприятии в Нягани. Задержан гражданин России, который планировал диверсию по заданию украинских спецслужб.

Подробнее в материале «Ъ-Урал» — «Взрывчатку не донесли до нефтезавода»

Полина Бабинцева