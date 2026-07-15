Взрывчатку не донесли до нефтезавода

Сотрудники ФСБ России в Тюменской области предотвратили попытку совершения террористического акта на нефтяном предприятии в Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра). Задержан гражданин России, который планировал диверсию по заданию украинских спецслужб, сообщили в пресс-службе ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ФСБ, россиянин установил контакт с представителями спецслужб Украины через интернет-мессенджеры и передавал сведения об объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Югры. По указанию куратора он извлек самодельное взрывное устройство из заранее подготовленного тайника для дальнейшего исполнения теракта. При попытке скрыться агент был задержан сотрудниками ФСБ в районе схрона. Во время осмотра изъято устройство со взрывчатым веществом иностранного производства массой 1,5 кг, электродетонатор и таймер-замедлитель, а также мобильные телефоны с перепиской с куратором о подготовке подрыва.

Следственное подразделение РУ ФСБ России по Тюменской области возбудило уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ) и о подготовке к теракту (ч.1 ст. 30, ч.1 ст. 205 УК РФ).

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук в Telegram выразил благодарность за оперативную работу, позволившую избежать трагедии в Нягани. «Благодаря слаженной и профессиональной работе спецслужб удалось не допустить серьезной трагедии. Благодарю сотрудников ФСБ за оперативность и высокий уровень профессиональной подготовки. Призываю жителей Югры проявлять бдительность и сообщать о подозрительных лицах, их поведении в правоохранительные органы»,— прокомментировал глава региона.

Ирина Пичурина