В Екатеринбурге открылась выставка ювелирного искусства «Тонкие грани»

В креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге открылась выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии «Тонкие грани», организованная Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии "Тонкие грани" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии "Тонкие грани" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 3 Выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии "Тонкие грани" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии "Тонкие грани" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

На выставке представлены последние коллекции около 40 брендов дизайнеров и мастерских. Форум объединил участников отрасли, а также байеров из шести государств. «Наша задача показать, насколько развито ювелирное дело, чтобы предприниматели пообщались друг с другом, российские и зарубежные байеры посмотрели на покупателей»,— пояснил директор СОФПП Валерий Пиличев.

Министр экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области Андрей Антипов на открытии напомнил, что для Урала ювелирное дело является знаковой историей. По его словам, сейчас наблюдается рост спроса на ювелирную продукцию.

Выставка-форум «Тонкие грани» в первый раз прошла в 2025 году. На ней уральские ювелиры подписали около 50 соглашений с российскими и зарубежными байерами.

Полина Оломская