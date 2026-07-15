Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге открылась выставка ювелирного искусства «Тонкие грани»

В креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге открылась выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии «Тонкие грани», организованная Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП).

Предыдущая фотография
Выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии &quot;Тонкие грани&quot;

Выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии "Тонкие грани"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии &quot;Тонкие грани&quot;

Выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии "Тонкие грани"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев

Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Следующая фотография
1 / 3

Выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии "Тонкие грани"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии "Тонкие грани"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

На выставке представлены последние коллекции около 40 брендов дизайнеров и мастерских. Форум объединил участников отрасли, а также байеров из шести государств. «Наша задача показать, насколько развито ювелирное дело, чтобы предприниматели пообщались друг с другом, российские и зарубежные байеры посмотрели на покупателей»,— пояснил директор СОФПП Валерий Пиличев.

Министр экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области Андрей Антипов на открытии напомнил, что для Урала ювелирное дело является знаковой историей. По его словам, сейчас наблюдается рост спроса на ювелирную продукцию.

Выставка-форум «Тонкие грани» в первый раз прошла в 2025 году. На ней уральские ювелиры подписали около 50 соглашений с российскими и зарубежными байерами.

Полина Оломская

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд