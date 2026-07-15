В Екатеринбурге открылась выставка ювелирного искусства «Тонкие грани»
В креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге открылась выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии «Тонкие грани», организованная Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП).
На выставке представлены последние коллекции около 40 брендов дизайнеров и мастерских. Форум объединил участников отрасли, а также байеров из шести государств. «Наша задача показать, насколько развито ювелирное дело, чтобы предприниматели пообщались друг с другом, российские и зарубежные байеры посмотрели на покупателей»,— пояснил директор СОФПП Валерий Пиличев.
Министр экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области Андрей Антипов на открытии напомнил, что для Урала ювелирное дело является знаковой историей. По его словам, сейчас наблюдается рост спроса на ювелирную продукцию.
Выставка-форум «Тонкие грани» в первый раз прошла в 2025 году. На ней уральские ювелиры подписали около 50 соглашений с российскими и зарубежными байерами.