ФСБ в Новосибирске возбудила дело об оправдании терроризма

Следственный отдел УФСБ России по Новосибирской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей) в отношении 46-летнего жителя регионального центра. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Как установили правоохранители, обвиняемый — бывший участник праворадикальных движений и противник проведения СВО — разместил в Telegram-канале «Русского добровольческого корпуса» (организация признана террористической в России и запрещена) комментарий в поддержку террористической деятельности против россиян. Кроме того, фигурант дела в своем аккаунте в одной из соцсетей публиковал фотографии предметов с символикой украинских военизированных объединений.

Новосибирец признал свою вину и сотрудничает со следствием. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Отмечается, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за производство и распространение экстремистских материалов.

Как писал «Ъ-Сибирь», ФСБ задержала в Новосибирске 55 участников преступной группы, оказывавших помощь действующим с территории Украины мошенникам. 40 подозреваемых по решению суда поместили под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.

Михаил Кичанов