В Новосибирске задержали 55 пособников украинских мошенников

В Новосибирской области сотрудники регионального управления ФСБ задержали 55 участников преступной группы, оказывавших помощь действующим с территории Украины мошенникам. Возбуждено 30 уголовных дел по ч. 3 ст. 274.3 УК России (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции). 40 подозреваемых по решению суда поместили под стражу, остальные участники преступной группы находятся под подпиской о невыезде, сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным органов госбезопасности, кураторы с Украины привлекали помощников за денежное вознаграждение через мессенджеры. В числе пособников оказались жители нескольких городов — от Москвы и Краснодара до Петропавловска-Камчатского, а также иностранцы. Как установило следствие, они арендовали квартиры в Новосибирске, где устанавливали сим-боксы, чтобы звонить гражданам РФ из-за рубежа через номера российских операторов. Похищенные деньги выводились впоследствии через криптокошельки в Украину, указывается в сообщении УФСБ. Кроме того, фигуранты дела оформляли сим-карты на других граждан без их ведома и организовывали тайники с абонентским коммутационным оборудованием.

В областном главном управлении МВД добавили, что в ходе обысков у задержанных правоохранители изъяли более 100 сим-боксов и свыше 1 тыс. сим-карт.

Александра Стрелкова