ВОЗ сообщила о нехватке средств для борьбы с Эболой
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) смогла получить менее половины от суммы, необходимой для борьбы с распространением лихорадки Эбола в ДР Конго. Специалистам нужно еще $69 млн (60% от $115 млн), сообщил помощник гендиректора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Чикве Ихеквезу.
По данным правительства ДРК, вирусом заразились 1926 человек. Умерли 702 человека. «Эта вспышка требует ресурсов, соответствующих масштабу проблем, с которыми мы сталкиваемся. И это бремя ДРК не может нести в одиночку»,— сказал господин Ихеквезу (цитата по Reuters).
По его словам, из-за быстрых темпов распространения заболевания реальное количество инфицированных может в несколько раз превышать данные официальной статистики. На прошлой неделе лихорадка распространилась еще на две провинции в ДРК.
Новая вспышка Эболы вызвана штаммом Бундибугио. Вакцины и лечения от него пока нет, но ВОЗ уже начала клинические испытания новых методик лечения. Ситуация осложняется вооруженным конфликтом в ДРК. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Вспышка лихорадки Эбола, вызванная штаммом Бундибугио, которая распространяется в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде, не имеет одобренных вакцин или лекарств. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее оценивала, что на создание вакцины от этого штамма может уйти от 6 до 9 месяцев. Российские медики уже разработали вакцину против нового штамма, но она должна пройти испытания.
Ситуация с распространением лихорадки осложняется вооруженным конфликтом в провинции Итури и других регионах ДРК, а также сопротивлением местного населения, которое сжигает мобильные госпитали и нападает на медиков из-за недоверия и противоречий с местными похоронными обрядами. Кроме того, голод вынуждает пациентов покидать центры лечения, что способствует дальнейшему распространению вируса и затрудняет отслеживание контактов. Уровень заболеваемости значительно превышает показатели прошлых вспышек, а эксперты «Врачей без границ» указывают на то, что реальные масштабы могут быть ещё больше.