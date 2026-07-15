ВОЗ сообщила о нехватке средств для борьбы с Эболой

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) смогла получить менее половины от суммы, необходимой для борьбы с распространением лихорадки Эбола в ДР Конго. Специалистам нужно еще $69 млн (60% от $115 млн), сообщил помощник гендиректора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Чикве Ихеквезу.

По данным правительства ДРК, вирусом заразились 1926 человек. Умерли 702 человека. «Эта вспышка требует ресурсов, соответствующих масштабу проблем, с которыми мы сталкиваемся. И это бремя ДРК не может нести в одиночку»,— сказал господин Ихеквезу (цитата по Reuters).

По его словам, из-за быстрых темпов распространения заболевания реальное количество инфицированных может в несколько раз превышать данные официальной статистики. На прошлой неделе лихорадка распространилась еще на две провинции в ДРК.

Новая вспышка Эболы вызвана штаммом Бундибугио. Вакцины и лечения от него пока нет, но ВОЗ уже начала клинические испытания новых методик лечения. Ситуация осложняется вооруженным конфликтом в ДРК. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.