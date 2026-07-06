В ДР Конго начали экспериментальное лечение от вируса Эбола

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала клиническое исследование новых методик лечения пациентов, заразившихся редким штаммом вируса Эбола (Бундибугио) в Демократической Республике Конго (ДРК). Как передает Bloomberg, больные начали получать экспериментальный коктейль из антител и противовирусный препарат ремдесивир, который использовался для лечения COVID-19, в сочетании с оптимизированной поддерживающей терапией.

Исследования могут быть продолжены во время будущих вспышек лихорадки, если текущая эпидемия закончится до момента получения окончательных результатов. В настоящее время против штамма Бундибугио нет одобренных вакцин или специфических методов лечения.

На данный момент вспышка заболевания охватила почти 1600 жителей ДРК и соседней Уганды, более 500 человек погибли. Это крупнейшая в истории зарегистрированная эпидемия, вызванная этим штаммом.

По данным Национального института общественного здравоохранения ДРК, меры попытки сдержать распространение заболевания осложнены: группы медиков и госпитали подвергаются нападениям и вандализму со стороны местных жителей. В минувшие выходные в провинции Северное Киву группа по профилактике инфекции подверглась нападению, а ее автомобиль был забросан камнями. До этого местные сожгли несколько медицинских центров.

Влад Никифоров