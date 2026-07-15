«Уральская сталь» оспаривает взыскание почти 600 млн в пользу белгородского ГОКа

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд принял к производству жалобу АО «Уральская сталь» (контролируется «Загорским трубным заводом» Дениса Сафина) на решение Арбитражного суда Белгородской области о взыскании в пользу АО «Стойленский ГОК» (входит в ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» Владимира Лисина) 597,9 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 17 июля. Как сообщал «Ъ-Черноземье», в апреле белгородский арбитраж полностью удовлетворил иск Стойленского ГОКа. В сумму требований вошли 556 млн руб. основного долга по договору поставки 2020 года, а также 41,7 млн руб. неустойки.

До этого «Уральская сталь» пыталась обжаловать наложение ареста. В рамках разбирательства НЛМК просил принять обеспечительные меры и наложить арест на счета ответчика в пределах всей суммы требований. Суд удовлетворил ходатайство частично, ограничившись размером основного долга — 556 млн руб. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменения.

Ранее стало известно, что ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» в марте подало в Арбитражный суд Москвы четыре иска к ОАО «РЖД» на общую сумму 384,2 млн руб.

О темпах падения в металлургии в макрорегионе — в материале «Ъ-Черноземье» «Сталь уходит в минус».

Анна Швечикова