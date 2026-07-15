NYT: Трамп не спешит с законом о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп не считает приоритетной задачей принятие законопроекта об ужесточении санкций в отношении России. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источник.

Президент может одобрить проект при условии, что в тексте будет закреплено его исключительное право приостанавливать или отменять введение санкций, сообщил собеседник издания. Дональд Трамп считает эту опцию важным инструментом для ведения переговоров.

Умерший на прошлой неделе сенатор Линдси Грэм был одним из основных авторов законопроекта о санкциях против России. С его смертью проект лишился «самого ярого своего сторонника на Капитолийском холме», пишет NYT.

О подготовке нового законопроекта стало известно за несколько дней до смерти господина Грэма. Документ предполагает, что президент США сможет вводить санкции против всех стран, которые закупают российские энергоресурсы. По данным The Hill, потолок размера пошлин установлен в 100%. Как утверждал телеканал CNN, господин Трамп одобрил пакет антироссийских санкций.