NYT: Трамп не спешит с законом о санкциях против России
Президент США Дональд Трамп не считает приоритетной задачей принятие законопроекта об ужесточении санкций в отношении России. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источник.
Президент может одобрить проект при условии, что в тексте будет закреплено его исключительное право приостанавливать или отменять введение санкций, сообщил собеседник издания. Дональд Трамп считает эту опцию важным инструментом для ведения переговоров.
Умерший на прошлой неделе сенатор Линдси Грэм был одним из основных авторов законопроекта о санкциях против России. С его смертью проект лишился «самого ярого своего сторонника на Капитолийском холме», пишет NYT.
О подготовке нового законопроекта стало известно за несколько дней до смерти господина Грэма. Документ предполагает, что президент США сможет вводить санкции против всех стран, которые закупают российские энергоресурсы. По данным The Hill, потолок размера пошлин установлен в 100%. Как утверждал телеканал CNN, господин Трамп одобрил пакет антироссийских санкций.
Дональд Трамп неоднократно заявлял, что решение о введении или снятии санкций в отношении России должно оставаться исключительно за президентом США, так как это даёт ему мощный рычаг в переговорах. Он выражал готовность ужесточить санкции, если не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине, однако также отмечал, что не вводил новые ограничения, так как есть шанс добиться мира. При этом, несмотря на заявления о возможном ужесточении санкций, он ранее критиковал законопроект Линдси Грэма, настаивая на более широких президентских полномочиях. Его позиция всегда была непредсказуемой, и после резонансных заявлений, выражающих недовольство действиями России, ведущие американские СМИ спорили о том, пойдёт ли он на введение новых санкций. Тем не менее, Дональд Трамп уже продлевал антироссийские санкции, введённые его предшественником Джо Байденом.
Законопроект об ужесточении санкций против России, продвигаемый Линдси Грэмом (признан в РФ террористом и экстремистом), предполагал введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, закупающих российские энергоресурсы. В его поддержку выступали многие в Конгрессе, как республиканцы, так и демократы. Сам Грэм подчёркивал, что цель законопроекта — дать президенту Трампу больше гибкости и полномочий для давления на Россию и подталкивания к мирным переговорам. Несмотря на смерть Линдси Грэма, его соратники выразили намерение продвигать документ, чтобы принять его в память о сенаторе.