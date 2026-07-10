Сенат США согласовал санкции за покупку российских энергоносителей

Группа американских сенаторов, включая республиканца Линдси Грэма, заявила о согласовании с администрацией Дональда Трампа нового законопроекта об антироссийских санкциях. Документ предполагает введение ограничений в отношении лиц, которые закупают нефть и природный газ у России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сенатор Линдси Грэм

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Сенатор Линдси Грэм

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Авторами заявления, помимо господина Грэма, указаны Джин Шахин (демократ), Ричард Блюменталь (демократ) и Роджер Уикер (республиканец). «Мы очень довольны этим значительным прогрессом и ожидаем, что законопроект будет представлен в ближайшее время», — указано в заявлении, опубликованном на сайте комитета по международным отношениям верхней палаты конгресса.

Несколько дней назад об этом законопроекте писала The Wall Street Journal. По данным издания, сенаторы предлагают наделить президента Дональда Трампа полномочиями по введению ограничений в отношении любого государства, которое закупает энергоносители у России.

США активизировали разговоры о новых санкциях в отношении России в начале июня, незадолго до подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном. Тогда же глава Госдепартамента Марко Рубио заявил, что Вашингтон работает над новыми инструментами давления на Москву, одновременно оказывая поддержку Киеву.