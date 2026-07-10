Сенат США согласовал санкции за покупку российских энергоносителей
Группа американских сенаторов, включая республиканца Линдси Грэма, заявила о согласовании с администрацией Дональда Трампа нового законопроекта об антироссийских санкциях. Документ предполагает введение ограничений в отношении лиц, которые закупают нефть и природный газ у России.
Сенатор Линдси Грэм
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Авторами заявления, помимо господина Грэма, указаны Джин Шахин (демократ), Ричард Блюменталь (демократ) и Роджер Уикер (республиканец). «Мы очень довольны этим значительным прогрессом и ожидаем, что законопроект будет представлен в ближайшее время», — указано в заявлении, опубликованном на сайте комитета по международным отношениям верхней палаты конгресса.
Несколько дней назад об этом законопроекте писала The Wall Street Journal. По данным издания, сенаторы предлагают наделить президента Дональда Трампа полномочиями по введению ограничений в отношении любого государства, которое закупает энергоносители у России.
США активизировали разговоры о новых санкциях в отношении России в начале июня, незадолго до подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном. Тогда же глава Госдепартамента Марко Рубио заявил, что Вашингтон работает над новыми инструментами давления на Москву, одновременно оказывая поддержку Киеву.
Инициативу по разработке законопроекта о санкциях против российских энергоносителей сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь выдвинули ещё в апреле 2025 года. Этот документ предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, закупающих у России нефть, нефтепродукты, газ и уран. В июле Сенат США отложил продвижение инициативы. В октябре 2025 года законопроект США о новых санкциях против России был поставлен «на паузу» после того, как Дональд Трамп и Владимир Путин договорились провести личную встречу.
Данный законопроект поддерживается большинством демократов и республиканцев в Конгрессе. По словам высокопоставленных чиновников США, он направлен на то, чтобы предоставить президенту Трампу больше гибкости в давлении на Россию, а также на страны, которые её поддерживают, например, Иран. Ожидается, что меры могут быть приняты и в отношении Индии и Китая, крупнейших покупателей российской нефти. Этот законопроект обсуждался в Белом доме как часть масштабной политики давления на Россию и как инструмент для влияния на мирные переговоры с Украиной.