CNN: Трамп поддержит пакет антироссийских санкций сенатора Грэма

Президент США Дональд Трамп одобрил пакет антироссийских санкций, одним из авторов которого был покойный сенатор Линдси Грэм, который скончался несколько дней назад. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Согласно проекту санкций, президент получает возможность вводить вторичные санкции и пошлины на импорт из стран, которые закупают российские нефть, уран и природный газ. По словам представителя большинства в Сенате Джона Тьюна, в последние дни жизни Линдси Грэма этот пакет санкций был «тем, что заботило его больше всего» в работе.

«Было бы достойным шагом в память о сенаторе Грэме принять этот документ как можно скорее. Это именно то, о чем мы говорили с ним, когда я общался с ним в последний раз на выходных»,— сказал соавтор пакета санкций Ричард Блументаль.

Ранее Дональд Трамп критиковал этот законопроект, отмечает CNN. Он настаивал на том, чтобы законодатели предоставили ему более широкие полномочия при введении санкций.

Господин Грэм умер 11 июля в 71 год. Предположительной причиной смерти стал разрыв аорты, сообщили в офисе политика. Республиканец за время своей работы заработал репутацию ярого сторонника жесткого подхода к ведению внешней политики, а после начала российско-украинского конфликта он выступал за введение в отношении России «адских санкций» и призывал признать ее спонсором терроризма.

Подробнее — в материале «Ъ» «Смерть ястреба».