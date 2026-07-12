Смерть ястреба

Вечером 11 июля скончался сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов РФ), известный своими «ястребиными» взглядами и жесткой позицией в отношении России. Близкий сторонник президента США Дональда Трампа, за более чем двадцать лет в Сенате он последовательно продвигал антироссийскую повестку, призывая ввести против России «адские санкции» и признать ее спонсором терроризма. Накануне смерти он побывал с визитом в Киеве, где сообщил о согласовании Конгрессом новых рестрикций в отношении России: Грэм предложил ввести 500-процентные пошлины для стран—импортеров российской нефти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Линдси Грэм

Фото: Jonathan Ernst / File Photo / Reuters, Jonathan Ernst / Reuters Линдси Грэм

Фото: Jonathan Ernst / File Photo / Reuters, Jonathan Ernst / Reuters

Имя американского сенатора Линдси Грэма хорошо известно не только ведущим мировым политикам, но и простым обывателям по всему миру. Грэм стал сенатором еще в 2003 году и с тех пор получил репутацию одного из самых ярых сторонников жесткого подхода к ведению внешней политики. За более чем 20 лет в Конгрессе он ни разу не отступал от своих взглядов вне зависимости от того, какой президент на тот момент находился у руля страны. Так, Линдси Грэм последовательно критиковал Барака Обаму за заключение сделки по иранской ядерной программе и неоднократно призывал к нападению на Иран, а после прихода к власти Дональда Трампа с особым усердием взялся за Россию. За день до своей смерти 71-летний Грэм посещал Киев, где анонсировал подготовку новых антироссийских санкций. А двумя днями ранее, 9 июля, отпраздновал свой день рождения.

О смерти политика стало известно из размещенного в соцсетях сообщения офиса Грэма. «Вечером в субботу, 11 июля, сенатор США Линдси Грэм скончался в результате непродолжительной и внезапной болезни. Семья сенатора Грэма сейчас предается молитвам и просит об уединении в этот невероятно трудный период»,— говорится в сообщении. Позднее NBC News со ссылкой на записи разговора служб экстренной помощи уточнило, что у сенатора случился сердечный приступ. Приехавшие к нему медики зафиксировали остановку сердца и приступили к реанимации, но спасти пациента не смогли.

Для Дональда Трампа это стало огорчительной новостью: десять лет назад они начинали как противники, но в итоге стали близкими соратниками.

Когда Трамп баллотировался на первый срок в 2015 году, Грэм тоже выдвигал свою кандидатуру, правда, снял ее спустя несколько месяцев. Закончив свою кампанию, сенатор фактически открыл кампанию против Трампа: он предрекал конец Республиканской партии, если она согласится, чтобы тот стал ее кандидатом в президенты. Он делал едкие, порой грубые замечания в адрес будущего президента и даже назвал его «самым большим ослом в мире». В отместку Трамп на одном из своих митингов рассекретил номер телефона Грэма.

Однако, как только Трамп занял президентское кресло, Грэм стал одним из его самых преданных сторонников и партнером по игре в гольф. Он защищал Трампа во время попыток демократов вынести ему импичмент в ходе его первого президентского срока, поддерживал ставленников Трампа. После штурма Капитолия 6 января 2021 года его лояльность на время пошатнулась, но спустя несколько месяцев все вернулось на круги своя. Трамп и Грэм жили душа в душу, даже когда их взгляды на внешнюю политику расходились. После известий о его смерти президент США написал, что Грэм «был одним из величайших людей и сенаторов», которых он когда-либо знал. «Линдси был замечательным другом и всегда был рядом, когда я в нем нуждался»,— добавил Трамп.

В России вряд ли найдут добрые слова для человека, который последовательно выступал с антироссийских позиций. Его отношение к нашей стране сформировалось еще в начале 2000-х годов и довольно ярко проявилась в ходе военных действий 2008 года между Россией и Грузией. Тогда Грэм начал требовать признать Россию угрозой безопасности Европы. Однако настоящую известность в Москве он приобрел после присоединения Крыма к России в 2014 году.

С тех пор Грэм грозил Москве введением «адских санкций» США и стал одним из инициаторов законопроекта «о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA).

Он неоднократно критиковал Барака Обаму за излишнюю мягкость к Кремлю и призывал Вашингтон поставить Украине баллистические ракеты. С приходом к власти Трампа он продолжил инициировать законопроекты, усиливающие давление на Россию.

Риторика Грэма особенно ужесточилась после начала украинского конфликта в 2022 году при президенте Джо Байдене. Он стал автором резолюции Сената, призывающей Международный уголовный суд в Гааге расследовать действия российского руководства. В 2023 году он был внесен в России в список экстремистов и террористов после скандально известной фразы о том, что русские умирают и США «еще никогда не тратили деньги так удачно». Эти фразы были вырваны из разных мест речи политика в ходе его визита в Киев и специально смонтированы вместе, однако Грэм не стал оспаривать такую интерпретацию и фактически с ней согласился.

В дальнейшем Грэм пытался инициировать признание России страной—спонсором терроризма и усилить антироссийские санкции. В ходе своей поездки в Киев накануне смерти он рассказал, что законопроект о введении 500-процентных пошлин против торговых партнеров России, с которым он носился уже целый год, якобы получил одобрение в Белом доме. Удар был нацелен прежде всего на Индию и Китай. Такая мера, по словам Грэма, была призвана вынудить Россию сесть за стол переговоров по украинскому конфликту. Внести это предложение в Конгресс сенатор должен был после своего возвращения на родину.

Вероника Вишнякова