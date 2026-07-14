Клычков ограничил служебные поездки орловских чиновников и депутатов

На фоне топливного кризиса губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ о внесении изменений в региональный указ № 137 «Об утверждении порядка транспортного обслуживания». Согласно им, сокращается протяженность служебных поездок местных чиновников и депутатов. Поправки распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июля 2026 года. Документ опубликован на сайте облправительства.

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Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Здание правительства Орловской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Изначально указ был обнародован в 2014 году. Как в старой, так и в новой версии документа служебные поездки губернатора не ограничиваются, однако его первый заместитель теперь должен проезжать не более 1,45 тыс. км, а руководитель администрации главы региона и облправительства — не более 1,25 тыс. км. При этом председатель облсовета, депутат Госдумы от региона, сенаторы от региона и главный федеральный инспектор также могут тратить бюджетный бензин по потребности. «Простому» федеральному инспектору сократили максимум с 1,8 тыс. км до 900 км.

У остальных чиновников установленные ранее лимиты также сократились вдвое. Например, «обычные» заместители губернатора смогут проехать на служебных авто не более 1,45 тыс. км вместо 2,9 тыс. км ранее, руководители департаментов — 1,25 тыс. км вместо 2,5 тыс. Уполномоченному по правам человека в регионе сократили лимит с 2,5 тыс. км до 1,24 тыс. км, по правам ребенка — с 1,8 тыс. км до 900 км. Председатели Контрольно-счетной палаты Орловской области и избирательной комиссии региона смогут проехать до 900 км (ранее — 1,8 тыс. км) и 1,25 тыс. км (ранее — 2,5 тыс. км) соответственно.

Вдвое сокращены максимумы и в областном совете. Так, первый зампредседателя и «простой» заместитель могут рассчитывать на 1,25 тыс. км вместо 2,5 тыс. км, а руководитель аппарата — на 900 км вместо 1,8 тыс. км. Для председателей комитетов облсовета и их заместителей также предусмотрено 900 км (ранее — 1,8 тыс. км).

Ранее на фоне топливного кризиса в правительстве Липецкой области сообщили, что свели к минимуму все служебные поездки. Их совершают только по острой необходимости. Аналогичное решение приняли в правительстве Воронежской области и его структурах, а председатель областной думы Юрий Матузов и вовсе заявил, что ходит на работу и с работы пешком, а депутаты перестали ездить в районы без исключительных обстоятельств.

Как ситуация с топливом в макрорегионе может повлиять на сезонные сельхозработы — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова