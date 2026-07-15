Воронежскую область назвали среди регионов с самой сложной ситуацией с топливом

Наиболее сложная обстановка с доступностью автомобильного топлива сохраняется в некоторых регионах Центральной России, Поволжья и юга страны. В их числе есть регионы Черноземья — Воронежская и Тамбовская области. Также в список входят Астраханская, Кировская, Пензенская, Ростовская, Волгоградская, Оренбургская и Ярославская области, Пермский край, Чувашия, Мордовия, Удмуртия и Крым. Об этом 15 июля пишут «Известия» со ссылкой на данные сайта-локатора АЗС Russiabase и Минэнерго РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным издания, по состоянию на 15 июля в результате предпринятых властями мер очереди на АЗС значительно сократились в 13 регионах РФ. Среди них: Орловская, Калининградская, Брянская, Иркутская, Калужская, Смоленская, Новгородская, Курганская области, Приморский край, Ямало-Ненецкий АО, Калмыкия, Бурятия и Республика Коми. Помимо этого, ситуация улучшилась в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, хотя «в часы пик очереди на отдельных АЗС по-прежнему возникают», сообщают «Известия».

На 13 июля, по данным облправительства, бензин марки АИ-92 был доступен на 40% заправок в Воронежской области, АИ-95 — на 37%, а дизельное топливо имелось почти у 70% АЗС. Власти отметили, что логистические трудности сохраняются, несмотря на дополнительные поставки и привлечение транспорта. Воронежцев также предупредили о мошенничестве при попытке покупки топлива по низкой цене — в регионе зафиксировали несколько случаев, когда продавцы после перечисления средств переставали выходить на связь.

«Ъ-Черноземье» также сообщал, что до конца сегодняшнего дня на портале «Госуслуги» будет идти голосование по вопросу введения мер регулирования продажи бензина в Тамбовской области. Речь идет о схеме отпуска топлива по принципу «чет-нечет» в зависимости от даты и номера авто, а также об установлении минимального лимита на разовую заправку. Принять участие в опросе могут только владельцы автомобилей.

Денис Данилов