Небензя: Россия потребует у нового генсека ООН список жертв событий в Буче

Россия продолжит требовать от будущего руководства ООН предоставления списка людей, которые, по версии украинской стороны, погибли во время событий в Буче в 2022 году. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил постоянный представитель РФ при Организации Василий Небензя. Те ответы, которые ООН предоставляет сейчас, российскую сторону не устраивают.

«Будем ставить (вопрос перед следующим генсекретарем.— "Ъ"), пока не ответят. То, что нам отвечают, это профанация»,— сказал господин Небензя. Срок полномочий нынешнего генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша заканчивается 31 декабря 2026 года.

Российские власти считают, что эти списки позволят опровергнуть украинскую версию о том, что жители Бучи якобы были убиты российскими войсками при отходе из города в 2022 году. Министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что не раз направлял генеральному секретарю всемирной организации запросы с просьбой раскрыть имена этих людей, но Россия этих списков так и не получила. В ООН заявляли о «нецелесообразности» разглашения этих сведений, утверждал господин Лавров.

О произошедшем в Буче — в материале «Ъ» «Расхождения в показанном».