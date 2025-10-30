Лавров направил генсеку ООН запрос по расследованию событий в Буче

Глава МИД РФ Сергей Лавров на днях направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу новый запрос по теме расследования событий в украинской Буче в апреле 2022 года. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обвинила ООН в «потворстве украинской инсценировке» и призвала всемирную организацию способствовать проведению тщательного и транспарентного расследования.

«На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров направил очередное послание генеральному секретарю (Антониу. — "Ъ") Гутеррешу по данной теме,— сказала госпожа Захарова на брифинге. — Поэтому, вновь ожидаем реакции».

«Мы призываем представителей всемирной организации отказаться от фактического потворства вот этой самой украинской инсценировке, которая была нацелена на дискредитацию нашей страны»,— указала госпожа Захарова. Она призвала секретариат и генсекретаря ООН способствовать «проведению тщательного и транспарентного расследования» и установлению ответственных за это лиц.

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский говорил, что Антониу Гутерреш подтверждает, что Киев не передает ему списка жертв провокации в Буче. В России считают, что передача этих списков позволила бы дискредитировать украинскую версию о том, что люди были убиты якобы российскими войсками при отходе из Бучи.

В апреле 2022 года в западных СМИ появились публикации, в которых сообщалось об усеянных телами убитых граждан улицах украинской Бучи (пригород Киева. — "Ъ"). Материалы сопровождались фотоснимками с изображениями убитых. В России это назвали провокацией. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вскоре сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 207.3 УК РФ. Генсек ООН Антониу Гутерриш тогда призвал провести расследование случившегося в Буче. Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно говорил, что направлял генсеку всемирной организации запросы с просьбой раскрыть имена погибших. По словам министра, ответа на них не Россия не получала.

О произошедшем в Буче — в материале «Ъ» «Расхождения в показанном».

Анастасия Домбицкая