Лавров: ответ ООН УВКПЧ по инциденту в Буче гласит поразительные вещи

Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН отказалось раскрывать имена якобы жертв в Буче для обеспечения безопасности их родственников. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Ответ, конечно, гласит поразительные вещи, что возможность раскрытия данных о пострадавших рассматривается совместно с управлением по правовым вопросам секретариата»,— заявил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН (цитата по «РИА Новости»). По его словам, позже юристы Секретариата заявили о нецелесообразности разглашения сведений о якобы жертвах в Буче в устном порядке.

В 2022 году пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели мирных людей в Буче.