Полвека без террора

200 лет назад, 15 июля 1826 года, император Николай I подписал именной указ «О присоединении Особенной Канцелярии Министерства Внутренних Дел к Собственной Его Императорского Величества Канцелярии и об учреждении при оной III Отделения». В советское время его называли «царской охранкой» и рисовали монстром. На самом деле первая спецслужба России полвека удерживала страну от хаоса — силами штата, который поначалу насчитывал всего 18 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Портрет А. Х. Бенкендорфа в мундире лейб-гвардии Жандармского полуэскадрона». Георг фон Ботманн, 1840-е годы

Фото: Wikipedia / Георг фон Ботманн «Портрет А. Х. Бенкендорфа в мундире лейб-гвардии Жандармского полуэскадрона». Георг фон Ботманн, 1840-е годы

Фото: Wikipedia / Георг фон Ботманн

Третье отделение родилось, можно сказать, из испуга. 14 декабря 1825 года молодой император въехал на Сенатскую площадь при пяти тысячах преданных войск, а уехал с нее с твердым знанием: он ничего не знает о собственной стране. Дворянская элита, цвет нации, гвардейские офицеры готовили переворот у него под носом — а он узнал об этом за несколько часов до выступления. Эффективность прежних органов политического сыска — Преображенского приказа, Тайной канцелярии и Тайной экспедиции — историки оценивают как «весьма сомнительную». Особая канцелярия при Министерстве внутренних дел, отвечавшая за безопасность, не смогла предупредить власти о планах декабристов. По словам сотрудника Музея Победы Андрея Горбунова, «Николая I испугало то, что в восстание были втянуты дворянские отпрыски, "золотая молодежь", у которой появились собственные политические требования».

Поэтому уже через полгода после восстания появилось ведомство, которое должно было стать глазами и ушами императора. Инициатором выступил генерал Александр Бенкендорф — герой войны 1812 года, кавалерист, человек лично преданный Николаю. До этого Бенкендорф большую часть жизни не имел к политическому сыску никакого отношения. Он участвовал в экспедиции генерала Спренгтпортена, обследовавшей окраины империи, воевал с Турцией и Францией, занимался дипломатией, руководил подавлением выступления Семеновского полка и готовил для Александра I записку о тайных обществах. Он подал Николаю проект «высшей полиции» — и получил карт-бланш. Штат, с которого начинало Третье отделение, сегодня выглядит не по-царски: 18 человек. К моменту ликвидации в 1880 году ведомство разрослось до 72 — четырехкратно. Для сравнения: современная ФСБ, по открытым данным, насчитывает более 200 тыс. сотрудников. Вся политическая полиция империи полвека умещалась в небольшом особняке — сначала на углу Мойки и Гороховой, потом в доме № 16 на набережной Фонтанки.

Чем же занимались эти 18 человек? Если коротко — всем. Первая экспедиция собирала сведения о лицах, находившихся под полицейским надзором, и вела наблюдение за революционными движениями. Вторая контролировала религиозные секты и фальшивомонетчиков. Третья отвечала за контрразведку, наблюдала за иностранцами и в случае необходимости выдворяла их за пределы страны. Четвертая собирала сведения о крестьянских волнениях, неурожаях, происшествиях и снабжении населения продовольствием, а также писала отчеты для императора. Пятая держала цензуру. Плюс два секретных архива и собственная типография. По сути, Третье отделение совмещало функции нынешних ФСБ, МЧС, Росстата, Минкульта и отчасти МИДа — силами людей, которых можно было усадить за один длинный стол.

Исполнительным органом стал Отдельный корпус жандармов, учрежденный в 1827 году. В разное время численность жандармов колебалась от 4 тыс. до 7 тыс. Они осуществляли политический сыск, вели следствие по делам о государственных преступлениях, конвоировали особо опасных преступников и руководили розыском беглых крестьян и дезертиров. Губернский жандармский штаб-офицер был, как правило, один на целый регион. Один человек на губернию — и попробуй уследи за всем.

Чего боялись чиновники

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Гвардейский Жандармский полуэскадрон». Адольф Гебенс, 1857 год

Фото: Государственный музей-заповедник «Царское Село» «Гвардейский Жандармский полуэскадрон». Адольф Гебенс, 1857 год

Фото: Государственный музей-заповедник «Царское Село»

Советская историография рисовала Третье отделение душителем свободы, но реальные современники боялись его иначе. Боялись не писатели и не студенты — боялись губернаторы и чиновники. По словам профессора МПГУ Леонида Ляшенко, влияние Третьего отделения «основывалось на двух страхах. Во-первых, на страхе чиновников, включая губернаторов, не угодить к сотрудникам Третьего отделения, а во-вторых, на страхе перед штатом тайных добровольных осведомителей. Их было достаточно для того, чтобы на политические темы боялись разговаривать даже дома».

С 1830-х годов губернские жандармские офицеры регулярно присылали в Петербург сводки с характеристиками высших должностных лиц губернии. По материалам этих донесений было уволено более десяти губернаторов и сотни чиновников рангом пониже. Это была единственная вертикальная система контроля, неподкупная и не подведомственная местной элите. В стране, где помещик мог проиграть в карты деревню, а губернатор — положить в карман казенные деньги, голубой мундир жандарма означал не страх репрессии, а страх неотвратимости.

При этом каких-то серьезных революционных организаций после создания Третьего отделения не было, а те, что возникали, подавлялись на корню. Правда, восстания на национальных окраинах и крестьянские волнения происходили регулярно, но решение этих проблем перекладывалось на местные власти, а те применяли войска. То есть политический сыск работал на опережение ровно до тех пор, пока враг был понятен и принадлежал к знакомой сословной среде.

Пороховой погреб и царский глаз

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Крестьянское восстание в 1860 году». Сергей Герасимов, 1951 год

Фото: Государственный исторический музей «Крестьянское восстание в 1860 году». Сергей Герасимов, 1951 год

Фото: Государственный исторический музей

В 1839 году Третье отделение подготовило «Нравственно-политический отчет» — один из самых поразительных документов николаевской эпохи. В нем черным по белому было написано: «Весь дух народа направлен к одной цели — к освобождению». А крепостное право названо «пороховым погребом под государством». Задолго до того, как о необходимости отмены рабства заговорили в образованном обществе, политическая полиция уже била в колокол.

В 1857 году, в разгар подготовки крестьянской реформы, отделение докладывало: «Люди разных сословий… с восторгом прославляют мысль об уничтожении крепостного права». Эти сводки ложились на стол императору и влияли на его решимость довести реформу до конца. Третье отделение в этом смысле было не душителем перемен, а их невольным катализатором: оно показывало власти реальную картину, какой бы неприятной она ни была.

При этом, как отмечает историк спецслужб Александр Колпакиди, «благодаря деятельности Третьего отделения у Николая I возникла иллюзия того, что проводить капитальные реформы не обязательно, а можно ограничиться частными изменениями». В этом, собственно, и заключалась ловушка: ведомство, созданное для стабильности, невольно откладывало необходимые перемены.

«Мудрено быть самодержавным»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Пушкин и Бенкендорф». Ахмед Китаев, 1953 год

Фото: Из собрания Всероссийского музея А. С. Пушкина / Ахмед Китаев «Пушкин и Бенкендорф». Ахмед Китаев, 1953 год

Фото: Из собрания Всероссийского музея А. С. Пушкина / Ахмед Китаев

Разумеется, была и цензура. С 1828 года, после принятия нового цензурного устава, литературный мир перешел в ведение Третьего отделения. Бенкендорф лично курировал печать — и да, Пушкину от него доставалось. Но вот деталь, которую обычно опускают: и Пушкин, и Гоголь обращались в Третье отделение за финансовой поддержкой. Булгарин и Греч, издатели «Северной пчелы», по собственной инициативе и по заказу отделения писали аналитические записки о состоянии общества. Писатели Полевой, Загоскин, Вяземский — все они в разные годы сотрудничали с ведомством Бенкендорфа. Секретарем Бенкендорфа служил прозаик и поэт А. А. Ивановский, адъютантом Дубельта — писатель В. А. Владиславлев, а чиновниками отделения в 1840-х годах были поэт В. Е. Вердеревский и писатель П. П. Каменский. В целом отношения литературы и власти были куда сложнее схемы «душители и жертвы». Впрочем, это не мешало литераторам справедливо сетовать и даже негодовать. Так, Пушкин в 1834 году писал жене о перлюстрации писем, которая касалась его личной переписки. Он выражал недовольство тем, что полиция распечатывает письма, а царь использует эту информацию в интригах. В письме он писал: «Полиция распечатывает письма мужа к жене и приносит их читать царю (человеку благовоспитанному и честному), и царь не стыдится в том признаться — и давать ход интриге, достойной Видока и Булгарина! Что ни говори, мудрено быть самодержавным»

Третье отделение располагало и собственной зарубежной агентурой. Чиновник для особых поручений Адам Сагтынский, долгое время бывший третьим по уровню влияния сотрудником отделения, курировал сеть информаторов в Европе. Представители этого подразделения «формировали общественное мнение за рубежом, склоняли к сотрудничеству редакторов влиятельных СМИ, занимались военной разведкой». Журналист Луи Шнейдер присылал из Германии подробные отчеты о политической ситуации, его французский коллега де Кардон делал то же самое из Парижа. Один из чиновников по особым поручениям на год отправлялся в Вену для налаживания взаимодействия с австрийской полицией и изучения опыта перлюстрации. Это была не охота на ведьм, а попытка понимать, куда движется мир.

Накануне террора

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «После крушения свитского поезда». Рисунок А. Бальдингера с наброска С. Грикова, 1879 год

Фото: Wikimedia Commons «После крушения свитского поезда». Рисунок А. Бальдингера с наброска С. Грикова, 1879 год

Фото: Wikimedia Commons

К концу 1870-х годов Третье отделение перестало справляться. В 1878 году террористы убили шефа жандармов Николая Мезенцева — человека, который по должности должен был быть лучше всех защищен. Это был не просто провал, а публичная демонстрация бессилия. Год спустя народовольцы совершили покушение на Александра II, и стало окончательно ясно: ведомство, созданное для предотвращения заговоров, заговорщиков не видит.

Причин было несколько. Во-первых, поставленных изначально целей достичь как будто не удалось. Третье отделение задумывалось как инструмент искоренения коррупции и злоупотреблений. Но взяточничество и казнокрадство никуда не делись. Неограниченный надзор и подозрительность к любым независимым высказываниям сделали ведомство в глазах общества символом репрессий, а не защиты. Во-вторых, учреждение оказалось слишком зависимо от личности императора. При Николае I оно работало как часы, но при Александре II начались конфликты с управляющими: Долгоруковым, Потаповым, Шуваловым. Цели размывались, контроль ослабевал, а единого понимания, чем именно должна заниматься политическая полиция, больше не было. В-третьих, изменился сам тип угрозы. Как замечает Александр Колпакиди, «сотрудники Третьего отделения в свое время отладили эффективный контроль над дворянством, но оказались бессильны против организаций, в которые активно вступали разночинцы». Кружки, явки, динамит, террористические группы — это был враг другого типа. Мобильный, децентрализованный, не привязанный к сословиям и территориям. Против него требовалась гибкая оперативная сеть и агентурное внедрение, а не вертикальная система осведомителей при губернаторах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гравюра, с преувеличением изображающая покушение на Александра II в Зимнем дворце 5 февраля 1880 года. Неизвестный автор

Фото: Wikimedia Commons / неизвестный автор Гравюра, с преувеличением изображающая покушение на Александра II в Зимнем дворце 5 февраля 1880 года. Неизвестный автор

Фото: Wikimedia Commons / неизвестный автор

В феврале 1880 года, после взрыва в Зимнем дворце, Александр II создал Верховную распорядительную комиссию по охранению государственного порядка во главе с графом Лорис-Меликовым. Третье отделение вместе с Корпусом жандармов временно подчинили этой комиссии. Впрочем, эта чрезвычайная мера не сработала — и 6 августа 1880 года вышло два указа одновременно: Верховную комиссию распустили, а Третье отделение упразднили. Его дела передали в Министерство внутренних дел, где был образован Департамент государственной полиции. Заведование Корпусом жандармов возложили на министра внутренних дел на правах шефа жандармов. Общество встретило ликвидацию с воодушевлением. В прессе писали, что государство отказывается от чрезвычайных мер. Это был тот случай, когда упразднение государственного органа воспринималось как шаг к нормальной жизни.

Третье отделение просуществовало 54 года. Это был первый в истории России опыт профессиональной спецслужбы — с аналитикой, агентурой и вертикальной отчетностью. Но инструмент, созданный для одной эпохи, в другой стал бесполезен.

Анна Кашурина