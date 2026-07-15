Статус обязывает

Освоение городского поселка Новоселье в Ленобласти началось в 2010-х годах. Жилые проекты здесь развивались и менялись вместе с локацией. Как она преобразилась за свою историю от территории института по исследованию земли до города и какие кварталы сформировали его современный облик, разбиралась корреспондент Guide Василиса Мотова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Облик Новоселья формируется во многом благодаря современным жилым кварталам

Фото: Пресс-служба «НОВОСЕЛЬЕ Девелопмент» Облик Новоселья формируется во многом благодаря современным жилым кварталам

Фото: Пресс-служба «НОВОСЕЛЬЕ Девелопмент»

Весной 2026 года власти Ленобласти официально узаконили статус Новоселья как города.

«Формально Новоселье — это территория Ленобласти, но по факту — комфортный самостоятельный микрорайон агломерации с человекоцентричной застройкой»,— дает оценку градостроительной среды локации ведущий эксперт по проектированию жилых сред «Школы девелопера» Мария Кукса.

По ее словам, от других молодых городов на границе города и области (Кудрово, Мурино) Новоселье выигрывает за счет среды. «Соседи застраивались хаотично, а Новоселье развивается по единому генплану и дизайн-коду, с ограничением этажности. Плюс социальная инфраструктура здесь работает на опережение, а не догоняет: уже сейчас в локации фактически формируется профицит соцобъектов. Добавьте хорошую транспортную доступность — 25 минут до города и близость Петергофа. Отсюда и более дорогой, качественный девелоперский продукт»,— убеждена госпожа Кукса.

Опрошенные эксперты подтверждают, что основная целевая аудитория жилья на рынке первичной недвижимости в Новоселье — семьи с детьми, которым нужна квартира большей площади, чем они могут приобрести за сопоставимый бюджет в Петербурге. «Также локация интересна молодым покупателям, использующим семейную ипотеку, и жителям юго-западных районов города, желающим сохранить привычное направление поездок. Преимущество Новоселья заключается в сочетании областной цены и уже сформированной городской среды»,— объясняет Вера Голубева, бизнес-партнер TrendAgent в Санкт-Петербурге.

Госпожа Кукса дополняет, что семейные покупатели переезжают в Новоселье, осознанно идя на компромисс по площади ради собственного жилья и качественной среды.

Заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко констатирует, что Новоселье сегодня является точкой притяжения инвесторов и девелоперов. Около десяти девелоперов реализуют здесь 13 проектов на 66 корпусов и соответствующую инфраструктуру. Общий фонд планируемого к вводу жилья достигает 19 тыс. квартир.

Стоимость квадратного метра на первичном рынке колеблется от 160 тыс. рублей (на предложение без отделки) до 250 тыс. рублей (предложение с отделкой, удачной локацией и выбором этажа).

«Городской статус добавит до 20% стоимости жилья, но коснется это, скорее всего, новых или начатых проектов. Отсюда интерес инвесторов к квартирам в локации с целью перепродажи позднее»,— дает оценку инвестиционной привлекательности недвижимости в молодом городе госпожа Макаренко.

Облик города в Новоселье формируется во многом благодаря современным жилым кварталам. В этом году застройщик «НОВОСЕЛЬЕ девелопмент» вывел на рынок финальный седьмой лот квартал-парка «УЮТный». В отличие от других очередей, последний этап комплекса отличается самой низкой плотностью застройки в локации (7,5 тыс. кв. м), при этом предлагает большое разнообразие семейных планировок, широкие просторные дворы с усиленным озеленением во дворах.

Директор по маркетингу компании «НОВОСЕЛЬЕ девелопмент» Алексей Муравьев говорит, что за время развития Новоселья покупатели стали осознаннее подходить к выбору квартир. Сегодня потребителя волнует многое: количество квартир на этаже, расстояние между домами, наличие прогулочных зон на придомовой территории, дворы без машин. Покупатель научился оценивать качество среды.

По плану региональных властей Новоселье постепенно станет столицей Ломоносовского района Ленинградской области. Вице-губернатор Ленобласти по вопросам строительного комплекса и ЖКХ Евгений Барановский считает, что у данной территории, в которую изначально закладывались решения для создания современного города, уже есть для этого все необходимое. Это продуманное квартальное планирование, связная улично-дорожная сеть, архитектурное разнообразие и сервисы для жителей.