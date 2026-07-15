Янино движется к семейным ценностям

Дефицит предложения квартир в новостройках и отсутствие свободных площадей под комплексную застройку территорий в Петербурге поддерживают устойчивый спрос на жилье комфорт-класса в ближайших областных локациях. Летом 2026 года на рынок агломерации вышел новый проект в Янино-1, площадь жилой застройки в котором составит 40 тыс. кв. м. Эксперты считают Янино перспективной локацией из-за сформировавшейся инфраструктуры и большей доступности востребованного на рынке семейного формата жилья, чем в городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект «Кронунг Янино» – часть масштабного проекта комплексного освоения территории площадью 38 га

Фото: Kronung Group Проект «Кронунг Янино» – часть масштабного проекта комплексного освоения территории площадью 38 га

Фото: Kronung Group

По данным КЦ «Петербургская Недвижимость», за первое полугодие объем проданного жилья в Ленобласти уже достиг 50% от показателя 2025 года, тогда как в Петербурге реализовано лишь 37%. Доля спроса, приходящаяся на Ленинградскую область, по сравнению с первым полугодием 2025 года увеличилась с 32 до 42%. При этом Петербург сохраняет минимальный за последние десять лет объем предложения: менее 2 млн кв. м.

Топовая локация

Янино — одно из наиболее динамично развивающихся направлений Ленобласти, где строительство ведут крупные федеральные и региональные девелоперы. Локация обладает удобной транспортной доступностью: дорога до города занимает 10 минут на автомобиле, а до ближайшей станции метро «Ладожская» — 15 минут. Это делает район удобным для ежедневных поездок на работу в Петербург. Расширение дорожной сети и строительство новых магистралей на востоке города, в частности Широтной магистрали скоростного движения и КАД-2, ускорят развитие данной части агломерации.

Спрос на семейное жилье

Стабильный спрос на новостройки комфорт-класса на границе Петербурга и Ленобласти во многом поддерживается льготными ипотечными программами, прежде всего семейной ипотекой. Она делает более доступным просторное семейное жилье, которое востребовано на рынке. Ставка именно на такой формат квартир сделана в новом проекте девелопера Kronung Group «Кронунг Янино». ЖК состоит из трех корпусов высотой 8–12 этажей. Всего в комплексе запланировано 675 квартир. Акцент на двух- и трехкомнатные квартиры, лоты с террасами и отсутствие студий — нишевая стратегия девелопера, цель которой — выделить проект среди других ЖК в высококонкурентной среде Всеволожского района Ленинградской области.

Квартиры с террасами — редкость на рынке массового жилья Ленобласти, а семейные планировки часто представлены здесь в ограниченном ассортименте. Концепция «семейного квартала» в новом ЖК подразумевает закрытые дворы, расширенные общественные функции (коворкинг, зоны отдыха, площадки). Такой формат выходит за рамки стандартного набора опций комфорт-класса. Планировочные решения для нескольких поколений семей, представленные в ЖК, тоже пока еще редко позиционируются на рынке, хотя запрос на них есть. В связи с этим подобные предложения отличаются меньшим сроком экспозиции (временем продажи) по сравнению с типовыми квартирами.

Цены и позиционирование

По прогнозу аналитиков Nikoliers, к концу 2026 года цены на квартиры в новостройках Ленобласти могут вырасти примерно на 15%, а в 2027-м — еще на 15–20%. На это влияют инфляция, стоимость строительства и рост спроса в областных локациях. Средневзвешенная цена квадратного метра в Янино сегодня достигает 220 тыс. рублей. Стоимость жилья в «Кронунг Янино» начинается от 170 тыс. рублей за квадратный метр в квартирах с отделкой. Такая разница типична на этапе старта продаж и дает возможность покупателям совершить сделку по низкой цене до повышения стоимости.

Инвестиции и сроки

«Кронунг Янино» — часть масштабного проекта комплексного освоения территории площадью 38 га, реализуемого совместно с группой компаний «Расцветай». Общая площадь застройки превышает 300 тыс. кв. м жилья, из них 74 тыс. кв. м уже сданы в строй ГК «Расцветай». Основной инвестор проекта берет на себя строительство социальной и коммерческой инфраструктуры, в том числе двух детских садов, школы, инновационного IT-кластера, торгово-развлекательного и спортивного центра с бассейном.

В свою очередь, Kronung Group осуществляет возведение около 40 тыс. кв. м жилой застройки, что позволит сократить общий срок освоения территории на три года. Общий объем инвестиций в проект составляет 3,5 млрд рублей.

Василиса Мотова