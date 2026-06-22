В 2026 году поступить в свердловские колледжи смогут 27 тыс. человек
В Свердловской области стартовала приемная кампания в колледжи и техникумы. В этом году на бюджетные места смогут поступить 27 тыс. человек. Это на 245 больше, чем в прошлом году, сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Самые востребованные направления у абитуриентов — машиностроение, металлургия, информационные технологии, педагогика, медицина и энергетика. В этом году в регионе запустят еще семь образовательных кластеров в рамках проекта «Профессионалитет».
Информация о поступлении в колледжи и техникумы собрана на едином свердловском портале. Заявление на поступление можно подать лично в учебном заведении, через Почту России, портал Госуслуг или на сайте priem.egov66.ru.
Прием заявлений на очную форму обучения продлится до 15 августа. Для поступающих на творческие специальности и программы, требующие физической подготовки, срок — до 10 августа.
Ранее власти региона анонсировали программу привлечения иногородних студентов на среднеспециальное медицинское образование. Специалисты будут заключать договор целевого обучения и обязаны будут отработать в Свердловской области три года.