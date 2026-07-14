В парламенте Ирана призвали «отомстить» США за расторжение меморандума

Около 180 членов парламента Ирана призвали власти жестко ответить на «расторжение США меморандума о взаимопонимании». Текст документа приводит иранское агентство Fars. Всего в иранском Меджлисе заседает 290 депутатов.

«Теперь, когда президент США (Дональд Трамп. — “Ъ”) объявил о разрыве договоренностей, мы ожидаем немедленную и решительную реакцию властей. Этот опыт подтверждает невозможность решения проблем с США путем переговоров», — указывается в заявлении. По словам депутатов, «жадность врагов иранского народа должна смениться отчаянием».

Депутаты призвали сформировать специальную парламентскую комиссию «для контроля за переговорами, заключением соглашений и выполнением условий» Верховного лидера Ирана. Кроме того, члены Меджлиса заявили о необходимости принять закон об управлении Ормузским проливом.

«Мы решительно поддерживаем действия вооруженных сил, особенно в осуществлении суверенитета Ирана над Ормузским проливом, и мы без колебаний окажем любую поддержку для удовлетворения их потребностей», — подчеркнули парламентарии.

На прошлой неделе США и Иран возобновили взаимные удары. Дональд Трамп объявил об отмене режима прекращения огня с Ираном. Вчера американский президент заявил о возобновлении блокады иранских портов. Сегодня господин Трамп официально уведомил Конгресс о том, что страна снова находится в состоянии войны с Ираном.