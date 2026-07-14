Трамп уведомил Конгресс о возобновлении войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о том, что страна снова находится в состоянии войны с Ираном, сообщают Politico и The Hill. Это дает администрации президента возможность использовать военную силу против Ирана еще 60 дней без одобрения законодателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kylie Cooper / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kylie Cooper / Reuters

«Сухопутные войска Соединенных Штатов в этих ударах не задействованы. Данные удары носят ограниченный, соразмерный характер, они спланированы и осуществляются таким образом, чтобы свести к минимуму потери среди гражданского населения»,— написал президент в письме Конгрессу.

Согласно Закону о военных полномочиях, президент США может использовать вооруженные силы за рубежом без одобрения Конгресса только в течение 60 дней, после чего обязан их вывести, если только законодатели не одобрят операцию или не продлят этот срок еще на 30 дней.

США вели боевые действия против Ирана без одобрения Конгресса с 28 февраля. По истечении 60-дневного срока, 1 мая, господин Трамп уведомил законодателей об окончании конфликта, а 18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании.

После возобновления взаимных ударов на прошлой неделе Дональд Трамп объявил об отмене режима прекращения огня с Ираном. 13 июля американский президент заявил о возобновлении блокады иранских портов.