Трамп уведомил Конгресс о возобновлении войны с Ираном
Президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о том, что страна снова находится в состоянии войны с Ираном, сообщают Politico и The Hill. Это дает администрации президента возможность использовать военную силу против Ирана еще 60 дней без одобрения законодателей.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Kylie Cooper / Reuters
«Сухопутные войска Соединенных Штатов в этих ударах не задействованы. Данные удары носят ограниченный, соразмерный характер, они спланированы и осуществляются таким образом, чтобы свести к минимуму потери среди гражданского населения»,— написал президент в письме Конгрессу.
Согласно Закону о военных полномочиях, президент США может использовать вооруженные силы за рубежом без одобрения Конгресса только в течение 60 дней, после чего обязан их вывести, если только законодатели не одобрят операцию или не продлят этот срок еще на 30 дней.
США вели боевые действия против Ирана без одобрения Конгресса с 28 февраля. По истечении 60-дневного срока, 1 мая, господин Трамп уведомил законодателей об окончании конфликта, а 18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании.
После возобновления взаимных ударов на прошлой неделе Дональд Трамп объявил об отмене режима прекращения огня с Ираном. 13 июля американский президент заявил о возобновлении блокады иранских портов.
США и Иран вели боевые действия без одобрения Конгресса с 28 февраля. После истечения 60-дневного срока, то есть 1 мая, Дональд Трамп уведомил законодателей об окончании конфликта, и 18 июня между странами был подписан меморандум о взаимопонимании. Несмотря на это, режим прекращения огня был нарушен возобновлением взаимных ударов, что привело к отмене перемирия. Президент Трамп также ранее заявлял, что готов возобновить военную операцию против Ирана в случае гибели американских военнослужащих из-за иранских атак, а также в случае провала переговоров или возобновления Ираном ядерной программы. О возможности возобновления боевых действий он также обсуждал с Советом нацбезопасности. Администрация Трампа не исключала использования военной силы в случае необходимости, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Вашингтон применит военную силу, если дипломатия исчерпает себя. В Белом Доме при этом подчеркивалось, что дипломатия всегда будет первоочередным вариантом. При этом еще в конце 2025 - начале 2026 года США перебрасывали дополнительные силы и средства в регион Центрального командования, чтобы предоставить Трампу варианты действий, если он решит нанести удар по Ирану, на фоне протестов в Иране из-за обвала национальной валюты и роста цен.