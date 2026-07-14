«Ястреб» приводнился

Военный суд в Курске приступает к рассмотрению уголовного дела, связанного с деятельностью частной военной компании (ЧВК) «Ястреб» Алексея Марущенко. На прошлой неделе в закрытом режиме прошло предварительное заседание по решению вопроса о мере пресечения для четырех его подсудимых подельников, которым вменяются обман почти 90 военнослужащих, похищение людей, пытки и убийство. Параллельно суд в Белгороде решает судьбу самого основателя ЧВК, который может избежать наказания, уйдя на военную службу морским пехотинцем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Создатель ЧВК «Ястреб» Алексей Марущенко

Фото: Архив Алексея Марущенко Создатель ЧВК «Ястреб» Алексей Марущенко

Фото: Архив Алексея Марущенко

Курский гарнизонный военный суд в конце прошлой недели провел предварительное заседание по уголовному делу четырех участников ЧВК «Ястреб». В объединенной пресс-службе судебной системы региона сообщили, что в закрытом режиме рассматривался вопрос о мере пресечения подсудимым. Суть принятых решений там не раскрыли, отметив, что первое судебное заседание по уголовному делу пока не назначено.

Как рассказывал “Ъ”, в Курске на скамье подсудимых окажутся Артур Велисевич, который работал водителем главы ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко, а также военнослужащие Иван Бабенко, Андрей Семенов и Сергей Чочия.

В зависимости от ролей им вменяется мошенничество, похищение людей, нарушение неприкосновенности жилища, грабеж, причинение средней тяжести вреда здоровью и превышение полномочий с использованием пыток. Наиболее тяжелое обвинение — в убийстве — предъявлено Ивану Бабенко. На момент завершения расследования уголовного дела в начале этого года все фигуранты находились под стражей. Параллельно в Белгороде в закрытом режиме рассматривается дело самого Алексея Марущенко. На прошлой неделе в Белгородский райсуд были представлены документы о принятии его на службу в морскую пехоту Северного флота. Для исследования материалов заседание было отложено на 23 июля.

В уголовных делах речь идет о деятельности так называемой ЧВК «Ястреб», которая, по сути, являлась неформальным подразделением одной из войсковых частей 44-го армейского корпуса. Организацию создал Алексей Марущенко: по его собственному признанию, входящие в ее состав добровольцы выполняли боевые задачи в интересах Минобороны РФ в Харьковской, Белгородской и Курской областях. Главное военное следственное управление СКР считает, что в 2024 году фигуранты дела обманывали заключающих контракты с Минобороны добровольцев, убеждая их за деньги служить в ЧВК.

По подсчетам следствия, Алексей Марущенко с другими фигурантами получили от почти 90 военнослужащих более 8,8 млн руб., которыми распорядились по собственному усмотрению.

Остальные эпизоды уголовного дела касаются жестокого подавления внутренней критики от контрактников, недовольных командованием Алексея Марущенко. По версии следствия, неугодных военнослужащих по приказу главы «Ястребов» избивали и пытали, а одного и вовсе застрелили.

В рамках расследования Алексей Марущенко заключил досудебную сделку, признав вину. Руководитель ЧВК рассказал следствию, что за право управлять штурмовыми подразделениями в конце 2024 года дал командующему 44-м армейским корпусом Александру Дембицкому 4 млн руб. Этим летом генерал был задержан и заключен под стражу.

Сергей Толмачев, Воронеж